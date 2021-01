"Sentí que Tinelli nos quiso perjudicar"

Después de que Boca Juniors quedara eliminado de la Copa Libertadores y de que el 'Xeneize' ganara la Copa Diego Maradona, Jorge Ameal desveló su conversación con Marcelo Tinelli, presidente de San Lorenzo e integrante de la AFA. Contó qué hablaron en su charla con 'ESPN'.

"Antes de la derrota con Santos, me llamó Tinelli por la posibilidad de una final entre Boca y River en Libertadores y por la liberación de un cupo en la final de la Copa Maradona. También me dijo que después de que terminara el partido con Santos iba a ver qué fecha ponía para la posible final y le contesté que eso no podía ser", recordó Ameal, que no vio una buena intención por parte del máximo dirigente de San Lorenzo.

"Sentí que nos quisieron perjudicar, que no se debía jugar ese día, sino el 20. Nosotros no queríamos una ventaja deportiva, jugamos con mucha bronca contra Banfield", resaltó.

Y quiso hacer una reflexión para todo el fútbol argentino: "El fútbol no es una guerra, es una diversión. Yo creo que hay muchos dirigentes que están en silencio, con algunos tengo un buen trato y con otros, solo trato".