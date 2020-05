"¿Ser presidente del Barça? Prefiero hacer series"

Jaume Roures ha sido una de las voces que más se está escuchando durante el estado de alarma. El administrador único de Mediapro es otra de las personas que trabaja para la vuelta al fútbol y hacérsela llegar a los aficionados que no podrán asistir a unos estadios sin público.

En una entrevista en 'Radio Marca', Roures ha asegurado que están haciendo ya pruebas técnicas con sonidos virtuales de la afición: "Me sorprende que en el Alemania no se esfuercen un poco más por el jugador número 12".

A Roures le preguntaron sobre si tiene algún interés en ocupar un cargo en la directiva del Barcelona o ser inmediatamente presidente, algo a lo que contestó rotundamente.

"No me hace gracia y no me llama la atención. Prefiero hacer series, documentales, museos... Hago muchas cosas que me motivan mucho más que estar en una directiva", afirmó.

Siguiendo con el club 'culé', Roures dijo que las cuentas del Barcelona tienen "un agujero muy importante" y que a nadie parece preocuparle, sobre todo con todos los rumores sobre el fichaje de Lautaro.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que LaLiga tendrá luz verde para volver en la semana del 8 de junio. Jaume Roues apoyó a la lógica de acabar la temporada y se extrañó por lo ocurrió en Francia.

"No he entendido por qué han parado la Liga si quedan diez jornadas. Lo razonable es acabar por el tema deportivo, que los ascensos y descensos además del título tenga que ver con eso. Si no, yo creo que habría que aplicar los porcentajes que sean", concluyó.