Serantes explicó por qué dejó el Leganés

Todo ha cambiado en un par de años para Serantes. De una vida en su país natal en la que no estaba del todo satisfecho a encontrar su sitio a 10.000 kilómetros. Él mismo lo comentó en una entrevista con 'AS'. También explicó por qué se decidió a dejar el Leganés por el Avispa Fukuoka.

"Estaba claro que, para mí, la etapa en el Leganés estaba terminada porque no acababa de encontrarme bien. Había muchas cosas de por medio y mi situación personal no era la mejor. Decidí marcharme lejos y creo que ha sido totalmente acertada para jugar, sentirme importante y ser feliz", afirmó.

"Por mi culpa, había perdido mucho tiempo. Ahora, me cuido mucho más: la comida, el peso, cada detalle cuenta mucho", añadió. De hecho, fue elegido como el más querido por la afición: "No me lo esperaba, siendo además extranjero y siendo mi primera temporada".

Las costumbres de la plantilla son muy distintas: "Sí, se echa de menos las risas cuando ganas después del partido, pero, aquí, es otra cultura. Antes del partido, están callados, y después, casi también. Cuando se acaba un partido, ya están pensando en el siguiente. Entienden que, en la parte del fútbol, está también la derrota".

En Japón, la Liga está parada, pero las medidas son más livianas respecto al coronavirus: "Jugamos el primer partido y se paró, aunque no hemos cesado de entrenar a puerta cerrada. Hemos jugado amistosos contra equipos de la ciudad y de la misma zona. El otro día se suspendió el primer amistoso porque había un caso en ese equipo".