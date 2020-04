"Seré muy claro: yo no dono; hago lo que quiero y como lo que quiero"

La de Emmanuel Adebayor siempre ha sido una personalidad difícil. Por si alguien no lo conocía, en plena pandemia por el COVID-19 lo volvió a dejar claro con unas declaraciones bastantes polémicas en su país. “Para aquellos de ustedes que dicen que no dono, déjenme ser muy claro, no dono. Es muy simple. Hago lo que quiero y como lo que quiero. Después, habrá personas que me criticarán por el hecho de que no hice una donación en Lomé".

Las declaraciones del ahora futbolista de Olimpia no dejaron indiferente, y no es para menos. El futbolista se encuentra confinado en Lomé, Togo, y allí está siendo objeto continuo de discordia por sus actuaciones y palabras.

“Algunos piensan que fui yo el que introduje el virus en Lomé. Es muy desafortunado, pero este país es así. Pueden compararme con Drogba, pueden compararme con Eto’o, pero desafortunadamente yo soy no soy ellos. Soy Emmanuel Sheyi Adebayor y siempre haré lo que quiera", sentenció un Adebayor que no está despertando muchas simpatías en la temporal vuelta a sus raíces.

El espigado delantero dio la 'espantá' en Paraguay para ir a ver a su familia a Togo, algo que supuso toda una odisea tras hacer una doble escala en Francia y Benín.