Sergi Puig, dolido con el Barça por su exclusión del 'play off' de ascenso

El Barça anunció que Chumi, Kike Saverio, Guillem Jaime y Sergi Puig no renovarán contrato y así dio por finalizada su etapa en el club azulgrana cuando aún no ha terminado esta temporada atípica para el filial, que el domingo empezará a disputar el 'play off' de ascenso a Segunda División ante el Valladolid Promesas.

Uno de ellos, Sergi Puig (Premià de Mar, 1998), explicó en una entrevista a 'EFE' que le ha dolido que no le extendieran el contrato un mes para poder disputar el 'play off' y que decidió no renovar con el Barça porque se dio cuenta de que la junta directiva daba preferencia a otros porteros como Lazar Carevic y Arnau Tenas, a diferencia de García Pimienta, el entrenador, y de Carles Busquets, el entrenador de porteros, quienes le hicieron llegar su confianza en él.

Pregunta: ¿Cómo está pasando estos primeros días fuera del Barça siete años después de su llegada al club?

Respuesta: Son días de mucha reflexión, de valorar todo lo que has vivido y de sentirse orgulloso por todos estos años. Pero ahora ya toca mirar hacia el futuro.

P: ¿Y su futuro inmediato ya está decidido?

R: Todavía no hay nada seguro, estoy valorando diferentes opciones. Mi objetivo es llegar al fútbol profesional, así que busco un equipo con aspiraciones que me pueda acabar aportando esto y en el cual pueda estar muchos años.

P: Durante su trayectoria de siete años en La Masia, ¿ya contemplaba la opción de tener que buscarse un día la vida fuera del Barça, sobre todo teniendo en cuenta que para los porteros aún es más difícil que para los jugadores de campo llegar al primer equipo?

R: Sí, tienes que ser consciente de la dificultad que supone llegar al primer equipo. Pero vas haciendo pasos y vas subiendo y no piensas en otra cosa. Me veía reflejado en un portero como Jordi Masip, quien fue escalando sin hacer mucho ruido y se instaló durante muchos años en el primer equipo antes de hacer carrera en el Valladolid en Primera División.

P: ¿Su mejor temporada en el Barça fue con el Juvenil A de Gabri, cuando tuvo mucho protagonismo y ganaron la liga y llegaron a las semifinales de la UEFA Youth League?

R: La figura de Gabri me dio la confianza que necesitaba en aquel momento y tuve los minutos necesarios para asentarme y ser un portero sólido. Pero desde entonces considero que he mejorado en todos los aspectos del juego a pesar de que después no haya tenido tantos minutos como entonces. De todas maneras, también estoy muy contento con esta última temporada en el Barça B.

P: ¿Se esperaba tener más minutos?

R: Lógicamente siempre quieres jugar más y creo que ha habido momentos en los que por rendimiento merecí más minutos de los que tuve. Pero ya se sabe que en el Barça es muy difícil disponer de muchos partidos. De todas maneras, estoy muy orgulloso de los que participé, los cuales ayudaron al equipo a conseguir el objetivo de jugar el 'playoff' de ascenso.

P: Explicó que su entrenador, García Pimienta, y el entrenador de porteros, Busquets, confiaban en su calidad y que lo que no le convenció para renovar fue el proyecto deportivo que el club tenía pensado para usted. ¿Cuáles son los aspectos que no le convencieron?

R: Me hicieron llegar una propuesta, pero yo no era el primer jugador al que se la hacían. Entonces me di cuenta de que había gente por delante. Vi que antes se le hacía una propuesta a Lazar Carevic y que subía Arnau Tenas del juvenil. La propuesta no era la ideal para seguir y tener protagonismo. Podría haber continuado en el Barça, pero en el curso siguiente no hubiese sumado más minutos que en este.

P: ¿Se sintió poco valorado?

R: Yo estoy muy agradecido por la confianza y el apoyo que he tenido de Pimienta y Busquets, quienes han estado a mi lado desde el minuto 1. En cambio, a nivel de junta directiva, sin saber nombres, se han dado opiniones muy diferentes. Me querían, pero con la condición de estar por detrás de otros. Mi intención era quedarme al 100%, Pimienta y Busquets lo saben, pero como jugador necesitas tener minutos y sentirte valorado.

P: ¿Se le planteó la opción de alargar su contrato un mes desde el 30 de junio para poder disputar el 'playoff' de ascenso?

R: Se me pasó una propuesta de renovación que evidentemente incluía este mes de 'playoff' y lo que yo pedí fue esperar para negociar hasta después del 'playoff', en el cual yo tenía totalmente la voluntad de estar. Esto lo sabía todo el cuerpo técnico y mis compañeros. Pero al final el club me comentó que si yo no aceptaba la propuesta de renovación no me alargaba el contrato este mes de 'playoff'.

P: ¿Le ha dolido no poder disputar el momento decisivo de la temporada?

R: Es la cara amarga de esta temporada. La decisión que ha tomado el club me ha hecho daño y a Pimienta y a Busquets tampoco les ha sentado nada bien. La idea era jugar el 'playoff' y después ver qué pasaba.