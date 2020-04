Sergio González cree que lo lógico es que se dé LaLiga por acabada

Las competiciones están paradas y no se sabe a ciencia cierta qué pasará. Todos quieren terminarla sobre el césped, pero puede que eso no sea posible.

Sergio González, entrenador del Valladolid, tiene dudas al respecto: "Lo único que pasa por mi cabeza es que la competición pueda terminarse en el campo. Lo que todos queremos es competir y acabar los once partidos. Nadie sabe qué ocurrirá. Aventurarme a decir qué va a pasar si no se puede volver a jugar sería muy arriesgado, pero para mí, lo más lógico sería que se declare nula", señaló el ex futbolista.

No obstante, Sergio González entiende que es una decisión complicada porque en Segunda División hay equipos que han hecho "un gran trabajo" para lograr el ascenso y, por ello, reiteró que la solución no será fácil.

"Lo que sí me parece muy difícil es que LaLiga pueda terminarse antes del 30 de junio. Lees el protocolo de seguridad que han enviado a los clubes y se te ponen los pelos de punta", declaró el técnico del conjunto vallisoletano en una conferencia telemática que organizó la Federación Gallega de Fútbol (RFGF).

Sergio González, que compartió protagonismo con Eusebio Sacristán en un charla dirigida por el periodista César Méndez, destacó que lo prioritario ahora es "ganar el partido" al COVID-19 porque "la salud tiene que estar por encima de todo".

El entrenador del Real Valladolid, eso sí, advirtió de que los futbolistas "no pueden dejarse ir" en el aspecto físico y también necesitarán estar preparados "mentalmente" porque la vuelta a la competición será "complicada”.

Sergio, irónicamente, admitió que los futbolistas de ahora se cuidan "mucho más" que los de su época y describió el papel del brasileño Ronaldo Nazario en el Real Valladolid desde que asumió su presidencia. "Para nosotros es un regalo de Reyes. Una charla suya con nuestros jugadores vale más que dos entrenamientos. Es un mito del fútbol y nos transmite una inmensa alegría. Su presencia es una inyección de fútbol y adrenalina para el equipo", subrayó.