Sevilla, una ciudad maldita en las finales 'culés'

Lo que parecía una temporada de transición y convulsa está convirtiéndose en una campaña ilusionante en la que el FC Barcelona puede iniciar un nuevo camino a las órdenes de Ronald Koeman.

Una sensación que puede comenzar a materializarse este domingo en la gran final de la Supercopa de España que el conjunto de la Ciudad Condal disputa frente al Athletic Club.

Lograr un trofeo, tras quedar en blanco el pasado curso, supondría un gran empujón en todos los sentidos para un equipo que parece haber encontrado por fin una buena dinámica. Eso sí, al margen del cuadro vasco, el Barça deberá sobreponerse casi a una maldición si quiere alzar el título.

Y es que el duelo tendrá lugar en La Cartuja de Sevilla, una ciudad que no trae gratos recuerdos a la entidad catalana. Tal y como recuerda 'AS', el cuadro azulgrana no ha ganado una final allí desde que en 1925 se impusiera al Arenas en la final de Copa de aquel curso.

De hecho, en Sevilla sufrió su tropiezo más sangrante de la historia en un duelo por el título cuando en 1986, en el Sánchez-Pizjuán, el cuadro azulgrana cayó en la tanda de penaltis de la final de la Copa de Europa ante el Steaua de Bucarest.

Un fiasco inolvidable que todavía está grabado a fuego en la mente de todos los aficionados 'culés' que presenciaron aquel choque que, siendo el más traumático, no ha supuesto el único fiasco en Sevilla.

Hace poco, en 2019, el equipo dirigido entonces por Ernesto Valverde se media al Valencia pocos días después del infame 4-0 en Anfield. El Barça buscaba en el Benito Villamarín sellar su segundo doblete seguido, pero el Valencia (1-2) acabó con las esperanzas 'culés'.

Ahora, en 2021 y en un escenario diferente como La Cartuja, el FC Barcelona tratará de hacer borrón y cuenta nueva en la ciudad andaluza, que será testigo de quién se proclama primer campeón del curso en España.