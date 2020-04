Shaw pide anular la Premier... ¡y empezar de nuevo!

Muchas son las dudas en torno a las competiciones. Nadie sabe si podrá volver a rodar el balón ni mucho menos cuándo.

Luke Shaw, jugador el Manchester United, no ve muy claro que la Premier pueda regresar. "Que se anule y empezamos de nuevo...", dijo en el torneo de FIFA 'Combat Corona'.

Shaw cree que eso es lo más justo para todos. "Empezar de nuevo es lo que debe hacerse. Si no podemos continuar, entonces tiene que anularse", señaló.

El futbolista del United parece tener claro que el Liverpool no puede llevarse el trofeo de campeón de la Premier si la competición no puede retomarse en el punto en el que se dejó.

Por último, dejó un mensaje a la afición: "Los fans son muy importantes. Te das más cuenta ahora. El deporte es para los aficionados. Si no tienes aficionados, si no juegas delante de ellos, no es lo mismo. Ya sea en casa o a domicilio, nuestros aficionados siempre están ahí".