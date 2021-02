"Si fuera el Barça, compraría ya a Grealish"

Desde hace mucho tiempo, hablar de Jack Grealish es hacerlo de uno de los futbolistas más destacados de la Premier League. A sus 25 años, el centrocampista inglés es el santo y seña del Aston Villa y su buen hacer (32 goles y 37 asistencias en 209 duelos con los de Birmingham) ha puesto sobre él las miradas de los grandes clubes de Europa.

Este curso acumula siete dianas y diez pases de gol entre todas las competiciones y Paul Merson, leyenda del Arsenal, cree que los 'villanos' se le han quedado pequeños y quiere que dé ya el salto a un equipo con mayores aspiraciones.

"Creo mucho en él. Es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Si yo dirigiera a uno de los equipos 'top' de Europa, y sin faltarle al respeto al Aston Villa, pagaría 120 o 130 millones por él", explicó en 'Sky Sports' antes de recomendar su fichaje... ¡al FC Barcelona!

"Vi cómo el Barcelona se hacía trizas la otra noche ante el Paris Saint-Germain. Si yo fuera el Barcelona, lo compraría mañana por la mañana. No importa cuánto sea. Es Jack Grealish, lo haría genial en el Camp Nou", aseguró.

Sin lugar a dudas, su fichaje podría suponer todo un revulsivo para el conjunto dirigido por Ronald Koeman, que atraviesa una época de transición, aunque la contratación del inglés sería más que complicada debido a la difícil situación económica del conjunto de la Ciudad Condal.

