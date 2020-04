"Si hay algo que Messi no puede hacer, aún no lo he visto"

Si Dembélé anda desaaprecido en las redes sociales, otros como Martin Braithwaite parecen haberle cogido el gusto durante el confinamiento. El delantero del Barcelona organizó una ronda de preguntas con sus seguidores de Twitter y dejó un tremendo cumplido para Leo Messi.

"Si existe algo que no pueda hacer, yo aún no lo he visto", aseguró el danés cuestionado por la magia del atacante argentino, ahora su compañero de vestuario. También señaló el Camp Nou como "el estadio más bonito donde he jugado y mi lugar favorito de Barcelona".

No fue el único elogio, ni mucho menos. Aludió a Mohammad Ali como ídolo fuera del fútbol y a Ronaldo Nazário dentro de él. Además, insistió en que le encantaría llevar "su peinado del Mundial de 2002", algo que días atrás ya intentó.

"Hay muchos momentos, pero uno de mis favoritos es el gol de Iniesta al Chelsea", fue su respuesta cuestionado por recuerdos en azul y grana. Y, medio en broma medio en serio, se puso como ejemplo del más rápido en el Barça: "Estás hablando con él".

Braithwaite dejó un consejo: "Obsesiónate con lograr tus metas. Cuanto mayor es el sueño, más grande es el trabajo". Y respondió ilusionado a la pregunta de si sueña con ser una leyenda del Barça: "Claro que sí".