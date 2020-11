"Si hubiera lesionado por seis meses a Messi habría tenido que exiliarme"

Hay que hacer auténticas piruetas para justificar la entrada de Ujfalusi a Messi, aquel día de septiembre de 2010. El checo, diez años más tarde, sigue insistiendo en que él iba a por el balón, y que en ningún caso quiso lesionar de gravedad a su rival.

Así lo ha recordado, entre muchas otras cosas, al ser entrevistado por el 'podcast' 'Maneras de Vivir'. "¿Si me dolieron las críticas? Fue demasiado pero también cuando ves cómo estaba el tobillo de Messi… Fue horrible", reconoció Ujfalusi.

"En ese momento estaba seguro de que toqué un poco la pelota, pero es verdad que también el tobillo de Messi", dijo también el checo, quien tardó en ser consciente del problema que había provocado.

Lo que le alivió es que, pese a cómo quedó el tobillo de Messi, apenas estuvo dos semanas fuera. "Me quedé más tranquilo cuando vi que sólo estuvo lesionado dos semanas o así porque imaginen que le dejo fuera seis u ocho meses, entonces me tengo que retirar del fútbol o ir a jugar a Bali, a Indonesia. Si le lesiono más de seis meses, estaría muerto", continuó.

"Es el fútbol. Siempre se cuida un poco más a los jugadores con talento, es normal. En Italia era como si tocabas a Totti, era falta siempre. Es normal", añadió el checo.

Insistió en recordar que sí se disculpó con el argentino. "Cuando vi las imágenes, le pedí al Kun el número de Messi. Yo estaba preocupado, le dije al Kun que le mandase un mensaje, para ver si estaba bien", dijo.

"A los días respondió que todas las pruebas habían salido bien y que no me preocupara, que en unas semanas estaba jugando. Me quedé más tranquilo porque yo nunca quise lesionarle, nunca fui un jugador así", insistió Ujfalusi.

"Estoy seguro de que toqué un poco la pelota pero es verdad que Messi es siempre más veloz... Es el fútbol, es el deporte de contacto. Si no fuese Messi, si fuese un jugador normal no habría tenido tanta repercusión", dijo, para tratar de pasar página, el ex futbolista centroeuropeo.

Lógicamente le recordaron cuando fue él quien sufrió una entrada criminal, por parte de Cristiano, en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey de la temporada 2010-11.

Una entrada que, para él, no es comparable. "Me acuerdo. Esa fue más brutal que la mía. Cristiano no podría haber llegado a tocar la pelota, yo sí la toqué con Messi pero él no conmigo", espetó.

Y también salió a colación cuando, siendo rojiblanco, el Madrid le tanteó. "Jugando en el Atlético, llegó una oferta del Real Madrid, dije que 'no', la dejé sobre la mesa. Dije 'sólo hay un equipo con el que quiero jugar que es el Atlético de Madrid", reveló Ujfalusi.