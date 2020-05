"Si LaLiga no vuelve, lo lógico es que el Barça sea el campeón"

En España, todos se preparan para la vuelta al fútbol, no solo los jugadores. Los operadores de televisión también están listos.

Roures habló en 'Ràdio Barcelona' sobre las posibles fechas que manejan para el regreso de LaLiga. "Si no hay problemas, podría comenzarse a finales de junio y, la siguiente temporada, daría comienzo sobre el 12 o el 13 de septiembre", dijo.

En caso de que no se pueda volver, Roures cree que el Barça debería ser proclamado campeón, aunque entiende que lo justo sería que eso se decida en el verde: "El esfuerzo para acabar la Liga es para no tener problemas y, si no se puede, la RFEF es la que ya ha decidido quien va Europa. Con el mismo criterio debería de ganar la Liga el Barça, pero habría que evitar que se decida en un despacho".

Roures contó cómo serán las retransmisiones de los partidos. "No se podrá ver en abierto. Los horarios no están definidos. Podría haber fútbol todos los días de la semana, menos los lunes, que ya trajo problemas en su día", dijo refiriéndose a la guerra Tebas-Rubiales por el fútbol el primer día de la semana.

En las retransmisiones faltará algo clave: el público. "En Corea se pone hinchada virtual, es una posibilidad... pero es complicado. El problema es lo que ocurre cuando se marca un gol. Ya no habrá esa explosión de gente... y se oirá lo que digan los jugadores", concluyó.