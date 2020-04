"Si llama el Madrid o el Barça a mi hijo, no lo dejaría ir"

Xabi Prieto siempre jugó en la Real Sociedad desde que se hizo profesional. No es partidario de que los chicos muy jóvenes cambien de ciudad por jugar en otro equipo. Antes de dar el salto a la Real, jugó en el Hernani de joven.

"Si a mi hijo de 12 años le llega una oferta de fuera, no le dejaría ir. Me parece importante que con esa edad tiene que estar protegido por su familia y amigos", dijo en la charla organizada por el Hernani y que recogió 'AS'.

"Si fuese la Real, quizá sí que lo valoraría por la cercanía, pero ¿si llama el Barcelona o el Madrid? No creo", declaró el ex jugador, retirado desde 2018 y que de momento está alejado del fútbol.