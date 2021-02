Más de dos meses después de la muerte de Diego Armando Maradona, la herencia del 'Pelusa' sigue siendo un tema candente en Argentina. La Justicia trata de determinar quiénes deben recibirla, pero es que tampoco logra cuantificarla.

Uno de los objetos de los que más se ha hablado es de un anillo de 300.000 dólares que el Dinamo Brest regaló a Maradona cuando le hizo presidente. Un obsequio cuya localización se desconoce por completo.

Días atrás, 'Infobae' hacía repaso a las pertenencias del '10' y entre ellas señalaba que guardaba objetos de valor en cajas fuertes. Pero esta semana, el abogado Mario Baudry aseguró en 'América TV' que el dichoso anillo estaba en poder de su hija Gianinna Maradona.

Sin embargo, esta respondió indignada a través de redes sociales, donde reconoció temer posibles represalias ante tal información. Tiene miedo a que pensando que ella tiene el valioso anillo, pueda sufrir algún robo o ataque personal.

"Si me matan buscando un anillo que no tengo, son todos cómplices", sentenció Gianinna, que atacó al canal: "América TV' y todos los que le dan entidad a un periodista que solo habla porque le pagan pero no puede demostrar lo que dice es el resultado de la mier*a que consume nuestro país".