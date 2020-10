"Si Messi se hubiera ido de LaLiga, habríamos tenido tres años para encontrar a otro"

Javier Tebas pasó revista a la situación de LaLiga en una conferencia ofrecida en el paraninfo de la Universidad CEU-Cardenal Herrera de Alfara del Patriarca. En ella, el presidente de la patronal habló de la vuelta de público, los protocolos contra el coronavirus o la casi marcha de Messi, entre otros asuntos.

Sobre lo primero, Tebas reconoció que no se ve fecha de regreso de los aficionados: "El público en los campos es parte del espectáculo y claro que nosotros queremos volver a los estadios. Pero tal como está el país, tenemos otras prioridadedes. Lo que nos ocupa y preocupa es que la competición pueda terminar".

"Quedan 31 jornadas y es mucho más difícil acabar esta competición que la anterior; porque en la anterior se pudo suspender la Eurocopa y había fechas, pero este año la UEFA dudo que pueda suspender la Eurocopa, porque si no la UEFA se arruina", continuó el presidente de LaLiga.

"Queremos público, sí, pero ahora queremos cuidarnos para acabar la competición. Después de que España haya decretado un estado de alarma, no parece lo más idóneo pensar en volver el público sino en acabar la Liga", culminó en este sentido.

Por otra parte, alabó el protocolo establecido por LaLiga para evitar la propagación del COVID-19 entre los clubes: "Tenemos a los jugadores haciéndose casi test diarios. Los estamos agujereando. Hacemos 2500 test y eso es mucha información".

"Siempre hay positivos en algún sitio, el problema es que haya un contagio grupal en un vestuario; hemos llegado a tener que prohibir el uso de los vestuarios salvo en el descanso; ahora hemos comprados barracones con duchas para instalarlas en todos los estadios y que se puedan duchar en grupos de cinco", reveló.

Tebas también trató el conflicto de los horarios, del que no aclaró nada más: "La Federación ha recurrido la decisión del CSD y los tribunales tendrán que decidir. Creo que tenemos razón. Los lunes es cuando más gente hay delante de un televisor. Los operadores internacionales han apretado mucho para que haya fútbol los lunes".

En lo meramente deportivo, a Javier Tebas se le cuestionó por la aparente pérdida de nivel de LaLiga por su fuga de estrellas: "Lo he oído tantas veces ya… Yo recuerdo que jugaba el Barcelona una semifinal contra el Chelsea y el Madrid contra el Manchester, los dos perdieron y se hablaba de fin de ciclo".

"Después los clubes españoles ganaron dos o tres Champions más. No podemos ganar todos los años la Champions, nos hemos acostumbrando a comer caviar y no siempre se puede; es muy difícil ganar la Champions y no todos los años se puede", añadió.

Muy cerca estuvo de producirse la marcha más sonada, la de Leo Messi. ¿Qué hubiera supuesto?: "A la Liga siempre le gustaría tener a los mejores jugadores. Me gustaría que Klopp entrenara en España, que Neymar volviera… pero hay que ir a los datos. Cristiano se fue, Neymar se fue… Messi hubiera sido un problema, pero nuestros derechos internacionales de las próximas cuatro temporadas, ya estaban vendidos. Así que teníamos tres años para que hubiera otro Messi".

Y en lo económico, habló del desigual gasto en fichajes entre España y Europa: "Creo que la Premier se ha pasado de rosca con los millones que se ha gastado en fichajes. El Manchester City está fuera de concurso, ese ficha con los millones del petróleo. El PSG y el City hacen mucho daño al futbol europeo porque infraccionan el mercado y por culpa de ellos los demás quieren inventar una Superliga Europea".

"La Premier League va a tener problemas económicos. Hay nerviosismo en algunos clubes porque se han endeudado. China les baja 200 millones, 'Sky' otros 200… Van a sufrir. Cuando un equipo de la Premier baja y no sube, ya empieza a tener problemas y al segundo que no sube, quiebra. Eso no nos pasa a nosotros", concluyó.