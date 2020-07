"Si no se repite la jornada, el Dépor no jugará ante el Fuenlabrada"

El desenlace de la última jornada de la Segunda División, marcada por el aplazamiento del Deportivo-Fuenlabrada, sigue generando mucha polémica. Y todo parece que irá a más en las próximas semanas.

Este martes, Fernando Vidal, presidente del Deportivo de La Coruña, volvió a mostrar su descontento de forma pública en sendas entrevistas concedidas a 'La Voz de Galicia' y 'El Partidazo de COPE'. En ambas dejó claro que el cuadro coruñés irá hasta el final en los tribunales para defender sus intereses.

"Iremos por orden: primero los órganos de la Federación, luego el Tribunal de Arbitraje Deportivo, y no descartamos también pedir la suspensión cautelar de las medidas en un juzgado. Es clamorosa la irregularidad", comenzó explicando un mandatario que se pronunció también sobre la imprudencia del Fuenlabrada al viajar sabiendo, presuntamente, de los positivos por coronavirus en su plantilla.

"Si hubo positivos lo razonable es que no hubiese viajado nadie de la expedición a La Coruña", comentó el presidente del conjunto de Riazor.

De igual forma, Vidal no dudó a la hora de afirmar que, tal y como está la situación, el Dépor no tiene pensado presentarse al duelo contra el Fuenlabrada si no se repite toda la jornada.

"No vamos a jugar el partido si no se repite toda la jornada. Además veo difícil que se pueda disputar ¿Cuándo? ¿Con un equipo con 12 o 14 positivos? ¿Dentro de un mes o de 15 días? Este partido no se va a poder disputar, seguro", sentenció.

Una postura firme que, por ejemplo, también mantienen equipos como el Numancia, cuyo presidente también se ha mostrado convencido del camino a seguir. "Hemos presentado el recurso a LaLiga y la RFEF. Si hay viabilidad jurídica, asistiremos a la justicia", comentó en la cadena de radio Moisés Israel, mandatario del conjunto soriano.