"Si se ha cuestionado a Zidane, ¿cómo no se va a dudar de mí?"

El Cartagena se encuentra en una mala racha. El equipo viene de cuatro derrotas seguidas y está solo a cuatro puntos del descenso, algo que ha llevado a cuestionarse la continuidad del entrenador actual, Borja Jiménez.

"Estoy tranquilo, aunque el debate está en la calle desde el primer día que llegué. Es lo que tenemos y hay que aceptarlo, pero en este tiempo hemos conseguido ascender, que es para lo que vine, y ahora vamos a intentar lograr el objetivo de mantener la categoría", declaró el técnico del Cartagena en la rueda de prensa previa al partido contra el Rayo.

"En el mundo del fútbol se cuestiona cualquier cosa. Dudan de Zidane que ganó tres Champions en cuatro años, ¿cómo no me van a cuestionar a mí?, añadió.

Con respecto a la situación del equipo, el míster no duda y sabe cual es la llave para acabar con esta dinámica negativa: "De las rachas malas se sale trabajando, es la única manera que tenemos de hacerlo. Eso no cambia que queremos seguir siendo un equipo valiente, esto no nos echará para atrás".

Por último, analizó a su rival, del que espera un equipo muy completo en todos los ámbitos. "Va a ser un Rayo que maneja todos los registros, que presiona muy arriba y que le gusta correr. Se encuentra cómodo en cualquier fase del juego", concluyó.