"Si Torreira no está bien, buscaremos una solución"

Por Lucas Torreira ya han preguntado varios equipos, incluido el Valencia. El director deportivo del Arsenal, Edu Gaspar, ha sido contundente en el diario 'AS' sobre lo que harían si Torreira no está contento en el Atlético de Madrid.

Desde que llegó, el uruguayo ha disputado 13 partidos y suma 421 minutos de juego, tiempo en el que ha hecho un gol y una asistencia. De momento, el 'charrúa' sonríe.

"La situación es sencilla porque el Arsenal se preocupa por Torreira y su felicidad. Queremos saber de él y cómo se siente, además de saber lo que piensa el Atlético", aseguró Edu Gaspar.

Simeone ya le ha cerrado la puerta al uruguayo, pues lo considera un jugador importante y más para los meses que se avecinan. El Cholo no quiere ver su salida.

"Para nosotros, Lucas y su felicidad es lo más importante. Si todos están contentos, seguiremos así. Si Lucas no está bien, buscaremos un cambio porque hay muchos equipos que me están llamando para preguntar por la situación del jugador", sentenció el director deportivo 'gunner'.