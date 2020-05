"Si yo ganara lo que gana Troglio, que me quiten el 90%"

Pedro Troglio renovó en el mes de febrero con Olimpia hasta el año 2021 y el club hondureño le colocó un buen salario al que ha hecho referencia Héctor Vargas en plena crisis.

"Si yo ganara lo que gana Pedro Troglio en el Olimpia, que me reduzcan el 90% porque lo que gana Troglio lo gana uno en todo el año", dijo el técnico de Marathon en el diario 'Golazo'.

Contestando a Diego Vázquez sobre la idea de darle a Motagua el título del Clausura, Héctor Vargas no se lo sumaría en ningún caso.

"Sinceramente no me hubiera sumado ese título. Yo por eso lo dije en una ocasión que no podemos traficar con la sangre y ellos jugaron una final con muertos en el estadio. No podemos celebrar cuando hay fallecidos ahora por la pandemia. Me hubiera dado vergüenza celebrar un título en esta situación", concluyó.