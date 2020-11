Siboldi, preocupado por la falta de gol de Cruz Azul

El uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, aceptó este sábado, luego de la derrota de su equipo 1-0 ante Monterrey, que está intranquilo por la falta de gol de su equipo en últimas fechas.

"Me quedo inquieto porque no tuvimos contundencia, no jugamos bien, tuvimos imprecisiones, no terminamos las jugadas, y así no se puede construir el juego", manifestó el técnico al final del duelo de la fecha 16, penúltima del Apertura 2020.

Cruz Azul ha marcado dos goles en los más recientes cinco partidos, en los que sólo ha podido ganar un juego, ha empatado uno y perdido tres, situación que el técnico avisó tienen tiempo para mejorar.

"Sólo hemos ganado un juego en los últimos encuentros, pero creo que podemos revertir la situación. Nos hemos enfocado en trabajar en la definición, en lograr tener más contundencia, pero también los rivales cuentan y eso no lo podemos ignorar", reconoció.

La derrota dejó al Cruz Azul con 29 puntos en el tercer lugar del certamen, obligado a obtener un resultado positivo en la fecha 17 en su visita a Pumas, segundo de la tabla, para mantener su lugar entre los primeros cuatro que califican directo a la Liguilla.

En este Apertura 2020 los equipos que queden entre los lugares cinco y 12 disputarán un repechaje para buscar a los otros cuatro conjuntos que disputarán la Liguilla por el título junto a los cuatro primeros.

Robert Dante Siboldi destacó que su equipo no depende de nadie para mantenerse entre los que calificarán directos a la Liguilla.

"Está al alcance de nosotros quedar dentro de los primeros cuatro lugares porque nos merecemos estar en esos primeros cuatro puestos, hemos trabajado mucho para ello y estoy seguro que vamos a lograrlo en ese último partido ante Pumas".

En el duelo de esta noche, Cruz Azul no encontró la fórmula para hacer el gol, le costó generar oportunidades y Siboldi destacó el desempeño de Monterrey para anularlos.

"Monterrey se defendió bien, es un equipo importante que te aprieta, nosotros no aprovechamos las oportunidades que tuvimos y lo mostrado nos permite pensar en qué debemos mejorar", concluyó.