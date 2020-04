"Siempre quise aprender del Cholo, jugar para él"

Los futbolistas siempre tienen un sueño, algo que conseguir, un ideal por el que luchar. Trippier siempre supo que su sitio estaba en el Atlético de Madrid.

"He visto al Atlético en la Champions League en los últimos años, y alguna vez en la Liga. El Cholo es un entrenador de talla mundial… Todo el mundo lo sabe, y yo quería aprender de él, jugar para él…", contó Trippier a la UEFA.

Por eso, cuando se presentó la ocasión de jugar en el Atlético, no tardó mucho en decidirse. "Para ser honesto, cuando supe que el Atlético estaba interesado, no me lo pensé dos veces. Cuando hablé con varias personas del Tottenham sobre la oportunidad de ir a jugar a España, a la Liga, de venir al Atlético... me lancé", echó la vista atrás.

"Siempre quise jugar fuera para experimentar algo diferente y este era el momento. Era una gran oportunidad para mí venir a un club tan grande, a jugar la Champions League, con los jugadores que hay aquí. Es un club alucinante y he comprobado lo unido que está todo el mundo dentro del Atlético. Estoy feliz de formar parte de ello", añadió.

Trippier cree que aún tiene mucho por aprender de Simeone: "Dije en muchas entrevistas la pasada temporada que necesitaba mejorar mi juego defensivo, y no hay mejor persona de la que aprender que del Cholo", concluyó.