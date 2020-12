Estos son los dieciseisavos de final de la Europa League 2020-21

Con el punto final al sorteo de la Europa League en la sede de la UEFA en la ciudad suiza de Nyon, procedemos a repasar cuáles son las eliminatorias.

Así quedan los cruces de dieciseisavos de final de la Europa League 2020-21:

Granada-Nápoles

Salzburgo-Villarreal

Real Sociedad-Manchester United

Wolfsberger-Tottenham Hotspur

Dinamo de Kiev-Brujas

Benfica-Arsenal

Estrella Roja-Milan

Royal Antwerp-Rangers FC

Slavia de Praga-Leicester City

Sporting de Braga-Roma

Krasnodar-Dinamo Zagreb

Young Boys-Bayer Leverkusen

Molde-Hoffenheim

Maccabi Tel Aviv-Shakhtar Donetsk

Lille-Ajax

PSV-Olympiacos

Ya están todos los cruces de dieciseisavos sorteados

Hasta aquí ha llegado el sorteo de dieciseisavos de final de la UEFA Europa League 2020-21. Durísimos rivales para los españoles y algunos cruces curiosos.

PSV-Olympiacos

Llegamos al último cruce de dieciseisavos de final. Otra buena eliminatoria. La ida, en Eindhoven, y la vuelta, en El Pireo.

Lille-Ajax

Interesante eliminatoria. El equipo neerlandés viene también de la Champions, de la que cayó en un grupo con Liverpool y Atalanta.

Maccabi Tel Aviv-Shakhtar Donetsk

El Maccabi es el primer equipo israelí que llega a las eliminatorias de la Europa League. Delante, un duro Shakhtar que llega tras casi dar la campanada en la Champions. Al Madrid le ganó los dos partidos.

Granada-Nápoles

Al Granada, debutante en la Europa League, le toca uno de los cocos como el Nápoles. Vaya cruces para los españoles.

Molde-Hoffenheim

La ida será en Dinamarca y la vuelta, en Alemania.

Young Boys-Bayer Leverkusen

El reciente líder de la Bundesliga tendrá delante al Young Boys suizo.

Krasnodar-Dinamo Zagreb

La ida será en Rusia y la vuelta en Croacia.

Sporting de Braga-Roma

Eliminatoria interesante. El ex equipo de Trincao, donde brillan Ricardo Horta, Nico Gaitán o Abel Ruiz, se medirá a la Roma.

Salzburgo-Villarreal

Salió el segundo de los españoles. El Villarreal contrató a Unai Emery para esto. Delante, un Salzburgo que es de los más fuertes del bombo.

Slavia de Praga-Leicester City

Brendan Rodgers y sus pupilos están obligados a competir por la Europa League. Su primer escollo en dieciseisavos de final será el Slavia.

Royal Antwerp-Rangers FC

El club de Amberes, que le dio un disgusto a Mourinho en fase de grupos, será la amenaza del Rangers de Steven Gerrard.

Estrella Roja-Milan

El ilusionante Milan de Pioli, Ibrahimovic y los jóvenes empezará su camino como aspirante al título contra el club de la capital serbia.

Benfica-Arsenal

Eliminatoria interesantísima, casi que de Champions. La ida será en Inglaterra y la vuelta en Portugal.

Real Sociedad-Manchester United

¡Hay rival para el primero de los españoles! Al equipo de Imanol Alguacil le tocará medirse al Manchester United. Vaya bombazo.

Dinamo de Kiev-Brujas

El equipo ucraniano, que llega de la Champions, se entrenará al conjunto belga.

Wolfsberger-Tottenham Hotspur

Ya tenemos la primera eliminatoria. El conjunto austriaco se medirá en dieciseisavos de final al Tottenham de José Mourinho.

¡Comienza el sorteo!

Empezamos a conocer las eliminatorias.

El sorteo de octavos será el 26 de febrero

En este sorteo solo conoceremos los equipos que se enfrentan en dieciseisavos. Una vez acaben las eliminatorias, tendremos uno nuevo el próximo 26 de febrero donde se harán los emparejamientos desde octavos.

Maniche será la mano inocente

La mano inocente en este sorteo de la Europa League será el portugués Maniche, ex futbolista de Oporto, Atlético de Madrid o Inter de Milán, entre otros. Él abrirá las bolas donde están los clasificados para estos dieciseisavos de final.

La UEFA explica el sorteo

Sale Giorgio Marchetti, vicesecretario general de la UEFA, para explicar el funcionamiento del sorteo. Como decíamos, nada de enfrentamientos entre equipos del mismo país o del mismo grupo. Rusos y ucranianos tampoco pueden jugar entre ellos.

Villarreal, Real Sociedad y Granada buscan rival

Los tres equipos españoles consiguieron pasar de la fase de grupos. El Villarreal fue primero en el I y será el único cabeza de serie de los tres. El Granada fue segundo tras el PSV en el E y la Real Sociedad, igual en el F tras el Nápoles.

¡Comienza la ceremonia del sorteo!

Tras realizarse el de la Champions League, la UEFA comienza ya con la ceremonia del sorteo de los dieciseisavos de final de esta Europa League 2020-21.

¿Cuándo se juegan los dieciseisavos de la Europa League?

Recordamos que los partidos de ida se jugarán el jueves 18 de febrero, mientras que los de vuelta serán a la semana siguiente, el 25 de ese mes. Dada la aglomeración, se repartirán como años atrás en dos horarios: las 18:55 y las 21:00 (CET).

Repasamos los bombos del sorteo de la Europa League

Cabezas de serie: Milan (ITA, Grupo H), Arsenal (ING, B), Ajax (NED), Brujas (BEL), Dinamo de Zagreb (CRO, K), Hoffenheim (GER, L), Leicester (ING, G), Leverkusen (GER, C), Manchester United (ING), Nápoles (ITA, F), PSV Eindhoven (NED, E), Rangers (SCO, D),Roma (ITA, A), Shakhtar Donetsk (UKR), Tottenham (ING, J) y Villarreal (ESP, I).

No cabezas de serie: Amberes (BEL, segundo Grupo J), Benfica (POR, D), Braga (POR, G), Estrella Roja (SRB, L), Dynamo Kyiv (UKR/Liga Campeones), Granada (ESP, E), Krasnodar (RUS/Liga Campeones), LOSC Lille (FRA, H), Maccabi Tel-Aviv (ISR, I), Molde (NOR, B), Olympiacos (GRE/Liga Campeones), Real Sociedad (ESP, F), Salzburgo (AUT/Liga Campeones), Slavia Praga (CZE, C), Wolfsburgo (AUT, K) y Young Boys (SUI, A).

32 equipos clasificados, ocho de la Champions

En este sorteo tendremos ya a los equipos que llegan desde la fase de grupos de la Champions League por ser terceros. Estos son Salzburgo, Shakhtar Donetsk, Olympiacos, Ajax, Krasnodar, Brujas, Dinamo Kiev y Manchester United.

¡Arrancamos con el sorteo de dieciseisavos de Europa League!

La fase de grupos de la Europa League se cerró con los 32 clasificados para los dieciseisavos de final. Desde las 13:00 tenemos sorteo con las condiciones habituales: no se pueden enfrentar primeros ni segundos, ni equipos del mismo país o del mismo grupo. También hay condicionantes geográficos, como que rusos no pueden jugar contra ucranianos. Vamos con ello.

¡Hola, ¿qué tal?! Ya estamos aquí para contaros en directo lo que ocurra en Nyon, donde desde las 13:00 se realiza el sorteo de dieciseisavos de final de la Europa League 2020-21.