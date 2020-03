Así hemos seguido los octavos de final del torneo de FIFA 20 de Ibai Llanos

Bueno, pues se acabaron los octavos de final. Pasan de ronda Ruibal (Leganés), Guruzeta (Athletic), Lucas Pérez (Alavés), Marcos Llorente (Atlético), Expósito (Eibar), Borja Iglesias (Betis), Morlanes (Villarreal) y Asensio (Real Madrid).

¡Bueno, pues se ha acabado la fase de octavos de final! ¡El Barça, eliminado porque le patrocina el PES y no el FIFA!

¡¡Se acaaaaaaaaba el partido!! ¡¡El Madrid, comandado por Asensio, pasa de ronda ante el Granda de Martínez!!

¡¡Goooooooooooooooooooool!! ¡¡Gareth Bale sacó el hierro y puso la pelota al fondo de las mallas!!

¡¡Dos palos del Granada!! ¡¡Los comentaristas hablan de la flor del Madrid, se puede venir el empate!!

¡¡Al palo Asensio a los mandos del Madrid!! ¡¡Ojo que puede haber 'carrer' granadino!!

¡¡Goooooooooooooool de Asensio manejando a Hazard!! ¡¡Granada 0-1 Madrid!!

¡¡Arraaaaaaaaaaaaaaanca la bola con Martínez y Asensio a los mandos y Manolo Lama comentando!!

¡El último duelo será un Granada-Madrid con Martínez y Asensio a los mandos!

¡¡Se acaaaaaaba el partido y se lo lleva Morlanes!! ¡Estuvo cerca de empatar Soler, pero no pudo!

¡¡Esto no para, tremendo!! ¡¡Gol del Villarreal para el 4-2!!

¡¡Van a pasar cositas, señores!! ¡¡Golazo del Valencia y esto está ahora 3-2!!

¡¡Gooooooooooooooooool del Villarreal!! ¡¡No para la cosa!! ¡Marca Morlanes para el 3-1!

¡¡Golazo de Soler manejando a Guedes, picadita!! ¡¡Se vino el 2-1!!

¡¡Marcó de nuevo Morlanes!! ¡¡El derbi se lo está llevando el Villarreal por 2-0!!

¡¡Gooooooooooooooooooool de Morlanes, que marca para su Villarreal!!

¡Arraaaaaaaaaaaaaaaanca el derbi virtual entre Villarreal y Valencia!

Borja le mete 7 a Remeseiro y le pregunta qué tal: "Esa pregunta no se hace, cabr*n", responde él

El pobre Resemeseiro, siempre de buen rollo y cachondeo, llama "cabr*n" a Borja Iglesias después de que este, tras meterle siete, le preguntara qué tal.

Borja Iglesias: "He metido más goles en el FIFA que en Liga"

Borja Iglesias, tras su victoria, asegura que Lucas Pérez es el favorito y que él ha marcado más goles en el FIFA que en la vida real, en Liga.

Remeseiro asegura tras perder que no jugaba al FIFA desde el 17

Se desvela la razón por la que Borja Iglesias ha ganado 7-1: Remeseiro no jugaba al FIFA desde 2017 (o eso ha dicho para librarse).

¡Ya es oficial! ¡El resultado es de 7-1 para el Betis ante el Getafe!

Bueno, bueno, esto es tremendo, ya ni hace falta comentarlo. Baño de Borja Iglesias a Remeseiro: 7-1-

¡¡Tremendo!! ¡¡Borja Iglesias está dejando por los suelos a Remeseiro en lo virtual!! ¡¡Gol de Joaquín y 6-1!!

¡¡Se vino la manita!! ¡¡Esto se lo va a llevar Borja Iglesias, que ya va 5-1!!

¡¡Golaaaaaaaaaaaaaazo de Borja Iglesias manejándose a sí mismo en el juego, picadita, de vaselina!! ¡¡Golaaaaaaaaaazo!!

¡¡Por la escuadra la metió Borja Iglesias manejando a Fekir!! ¡¡Goooooooool del Betis!!

¡¡Gooooooooooooooool de Borja Iglesias!! ¡¡Pone por delante al Betis!! ¡¡2-1!!

¡¡Marcan Remeseiro y Borja Iglesias con un minuto de diferencia!! ¡¡Empate 1-1!!

¡¡Rueeeeeeeeeeeeda la bola en el FIFA en el Borja Iglesias-Remeseiro!! ¡¡Betis contra Getafe!!

¡Manolo Lama entra en directo: "Ay mi madre el 'Bicho"!

Manolo Lama ya está en directo también para comentar el próximo partido y no ha tardado en decir su frase característica: "¡Ay, mi madre, el 'Bicho!"

Llorente, tras ganar: "Cuando me ha metido el primero, he dicho 'ya está, me cae la de Dios"

Marcos Llorente temió por la victoria cuando encajó el primer gol de Januzaj: "Cuando me ha metido el primero, he dicho 'ya está, me cae la de Dios".

¡¡Ganó Marcos Llorente 5-3!! ¡¡Vence el Atleti!!

¡¡Doble gol!! ¡¡Marca la Real y luego el Atlético!! ¡¡El 5-3 va a ser definitivo!!

¡¡Goooooooooooooooooooooooooool del Atlético!! ¡¡Gooooooooooooool!! ¡¡Marcos Llorente pone el 4-2!!

¡¡Empaaaaaaaaaaaaaata Januzaj!! ¡¡Goooooooooool de la Real!!

¡¡Dobleeeeeeeeeeeete de Saúl (en el FIFA)!! ¡¡Marcos Llorente mete el 3-1!!

¡¡Gooooooooooooooool de Marcos Llorente!! ¡¡Marcó usando a Saúl!! ¡¡Remontada!!

¡¡Reacciona Marcos Llorente marcando con su Atleti!! ¡¡Empate!!

¡¡Buenooooo!! ¡¡Januzaj tiene cositas!! ¡¡La primera jugada del partido y le mete un golazo por la escuadra a Marcos Llorente!!

¡¡Son las ocho!! ¡¡Salid al balcón a aplaudir!!

¡Los comentaristas paran la retransmisión para aplaudir por todos los sanitarios que están luchando en España contra el coronavirus! ¡Al balcón, que hay que sumarse!

Lucas Pérez, tras ganar: "Tengo que echarle 'réflex' a los dedos"

Lucas Pérez aseguró tras el partido que tiene que "echarle 'réflex' a los dedos". El jugador del Alavés lo da todo cuando aporrea los botones del mando...

¡¡Acabó el partido!! ¡¡Se lo lleva Lucas Pérez, que ha pasado de perder 2-0 a ganar 2-3!!

¡¡¡Atentos porque se ha venido la remontada!!! ¡Goooooooooooolazo de Lucas Pérez! ¡¡Remonta su Alavés!!

¡¡Ha empatado el Alavés!! ¡¡Ha empatado Lucas Pérez!! ¡¡Ahora si deja la repetición!!

¡¡Goooooooooooooooool del Alavés!! ¡¡Se acerca el empate!! ¡¡Ni la repetición ha dejado Lucas Pérez!!

¡¡Goooooooooooooooooool del Levante!! ¡¡Clerc no falla desde los once metros!! ¡¡Los comentaristas están perdiendo la conexión, qué locura!!

¡¡Ojo porque puede que Lucas Pérez se vaya al 'carrer'!! ¡¡Gooooooooool del Levante!!

¡La pelota virtual ya está rodando y Lucas Pérez, un jugón -hoy hablamos del FIFA, eh-, se enfrenta a Clerc!

Miguel Ángel Román sube la emoción: "Esto tiene un 'hype' de la h*stia"

Miguel Ángel Román está dándole más emoción al siguiente partido, que es entre el Levante y el Alavés: "Esto tiene un 'hype' de la h*stia"

¡¡Se lo ha llevado Guruzeta y Reguilón se ha quedado fuera!! Épica la victoria del Athletic, que estuvo desde el principio con uno menos por una entrada feísima.

¡¡Ojooooooooooo, esto parece la vida real!! ¡¡Goooooool de Iñaki Williams!! ¡¡Se pone por delante Guruzeta!!

¡¡Gooooooooooooooooooooool de Reguilón!! ¡¡Empata el Sevilla!!

¡¡Ojooooooooooooooo!! ¡¡Se ha venido arriba Guruzeta y ha marcado para su Athletic con uno menos!!

Bueno, bueno, bueno, Guruzeta ha ido a por todas y le ha hecho una entrada guarrísima a Reguilón. ¡Roja directa! ¡A ver si puede remontar la situación!

Miguel Ángel pasa de la bata: "Estoy sudando como un pollo"

Miguel Ángel Román está de comentarista -también comenta los partidos reales de Primera División- y acaba de traicionar a Ibai Llanos. Se va a quitar la bata: "Estoy sudando como un pollo".

Rubén García, tras perder: "He estado practicando, pero no me han surgido ideas"

Rubén García habló con Ibai y Miguel Ángel Román tras el partido y dejó clara su opinión. Le ha faltado tener más ideas para desatascar la cosa.

¡Nada, Rubén García no ha podido reaccionar y se ha quedado fuera del torneo! ¡Ruibal, representando al Leganés, pasa a cuartos!

¡¡Goooooooooooooooool de Ruibal!! ¡Qué jugada y qué golazo! ¡Rubén tiene que marcar cuanto antes!

¡¡Ruibal acaba de darle al palo!! ¡¡Tiene que reaccionar Rubén García o le van a pintar la cara!!

¡¡Tremendo!! ¡Ya está Ruibal dando espectáculo! Golazo de vaselina y Rubén va a tener que remontar.

El duelo entre Rubén García representando a Osasuna y Ruibal representando al Leganés está a punto de empezar. El total de dinero recaudado ha sobrepasado de pleno los 8.000 euros. De paso, cabe mencionar que Miguel Ángel Román está con la bata de su hija, un atuendo de lo más adecuado para que todos seamos conscientes de que tenemos que quedarnos en casa.

Estos son los partidos de hoy: Rubén García (Osasuna)-Ruibal (Leganés), Reguilón (Sevilla)-Guruzeta (Athletic), Clerc (Levante)-Lucas Pérez (Alavés), Januzaj (Real Sociedad)-Marcos Llorente (Atleti), Sergi Roberto (Barça)-Expósito (Eibar), Remeseiro (Getafe)-Borja Iglesias (Betis), Morlanes (Villarreal)-Soler (Valencia) y Martínez (Granada)-Asensio (Madrid).

¡Ya estamos en directo con el torneo de FIFA de Ibai! ¡Hoy, los octavos!

¡Muy buenas tardes! Cómo echamos de menos el fútbol... Tanto, que en BeSoccer os vamos a contar en directo todo lo que pase durante el torneo de FIFA de Ibai Llanos. ¡Hoy tocan los octavos de final!

