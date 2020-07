Así seguimos el directo del Valencia - Real Valladolid

Prev.

Y no menos sorprendente es el once de Sergio González para Mestalla. De inicio no uno, sino dos jugadores del Promesas, el filial blanquivioleta. Kike Pérez y Víctor García debutan como titulares (aunque Kike ha venido siendo un habitual de las segundas partes tras la reanudación). Y repite titularidad Ben Arfa, como hiciera en Sevilla.