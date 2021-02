"Silva es nuestro Bruno Fernandes"

Nacho Monreal analizó este jueves la ida de la primera eliminatoria de Europa League contra el Manchester United en 'Mundo Deportivo'. El lateral izquierdo de la Real Sociedad lamentó el desplazamiento a Turín y que la vuelta no sea en campo neutral, pero pidió concentración ante un rival al que da la lógica vitola de favorito.

"Ya estaba complicada la eliminatoria frente a un gran equipo como el Manchester United como para no poder jugar en casa. Teníamos la esperanza de sacar un buen resultado de Anoeta para ir más tranquilos a Old Trafford, pero las circunstancias nos obligan a ir a Turín. Nos perjudica, pero tenemos que aceptarlo", señaló.

"Jugar en casa te reporta una ventaja porque conoces a la perfección el campo. Y te levantas el mismo día sin necesidad de hacer ningún viaje, ni coger el avión o el autocar. Ahora tenemos que pasar un día en un hotel, estar concentrados y jugar en un lugar en el que no estamos acostumbrados. Esa pequeña ventaja la hemos perdido", justificó Monreal.

Entiende que se debería jugar la vuelta en campo neutral y no en Old Trafford: "Hubiera sido lo más razonable. Si me pongo en la piel del Manchester United entiendo que defiendan sus intereses y que digan que no es problema suyo sino de nuestro Gobierno, que no les permite la entrada. La UEFA tiene sus normas y han entendido que tenemos que movernos nosotros, pero lo más justo hubiera sido jugar los dos partidos en campo neutral".

Entrando ya en materia, el United es el United. "A priori la etiqueta de favorito les pertenece a ellos. Nosotros estamos convencidos de que vamos a tener opciones, pero no podemos añadirnos más presión", señaló Monreal, al que se le preguntó por su experiencia contra los 'red devils' a bordo del Arsenal.

Sobre todo, el lateral ve otro equipo desde que llegó Bruno Fernandes: "Hay un antes y un después en Old Trafford con él. Desde que llegó ha crecido como jugador y sobre todo ha repercutido en el equipo. Hace años que el United ha combinado rachas buenas con otras malas, ha sido un equipo de dudosa fiabilidad y desde que ficharon a Bruno Fernandes han ganado en estabilidad. Es un futbolista diferencial, la franquicia para Solskjaer".

¿Quién sería ese jugador en Anoeta? Monreal lo tiene claro: "Silva es nuestro Bruno Fernandes. Oyarzabal también está a un gran nivel, pero, por su experiencia, elijo a David. Un tipo que ha ganado un Mundial y que hace que ocurran cosas distintas cuando tiene el balón. Ve el fútbol como nadie. Es un privilegiado y nosotros unos privilegiados por tenerle. En Mánchester le conocen suficiente".

Además, valoró la baja de Pogba: "Es un futbolista importante para el United. Normalmente titular. Últimamente ha crecido, se le ve con más confianza, siendo más trascendente para el equipo. A nivel físico aporta un extra y estoy convencido de que van a acusar que no esté, pero el reemplazo de Pogba va a ser de alto nivel".