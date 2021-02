Simeone, fuera de los cuatro referentes del 'Mono' como entrenador

Parece que el 'Mono' Burgos y el Cholo Simeone no atraviesan por su mejor momento. La relación entre ambos está fría al punto de congelación, y que el ex guardameta no incluya a su mentor en el Atleti entre sus referentes dice mucho.

En una entrevista concedida por Germán Burgos a 'Infobae' se ve a las claras en qué punto está su relación. El 'Mono' explicó que escribió a Simeone, pero que este no le contestó porque había cambiado de número, y que nunca más supo de él. "Ya no voy a decir más nada, solamente le deseo lo mejor", dijo, para sentencir el tema.

También habló de sus referentes, y su respuesta no hizo sino alimentar estos rumores sobre su relación rota con Simeone. "Yo tengo cuatro paladines en los que resumo lo mejor que he captado de ellos", explicó.

"Los cuatro son Marcelo Bielsa, Luis Aragonés, Carlos Griguol y Américo Gallego", apuntó el 'Mono'. Un cuarteto del que no se ve ni rastro del Cholo, pero sí una institución rojiblanca como es el 'Sabio' de Hortaleza.