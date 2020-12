"Sin fútbol, ¿quién soy? No estaba listo para retirarme"

Algo se olía Zlatan Ibrahimovic, porque en lugar de retirarse, siguió en el Milan y ahora su equipo es líder e invicto. Mientras, él es el actual 'capocannionere' con con diez goles en solo seis partidos, y únicamente dos de ellos desde el punto de penalti.

Pero todo pudo cambiar hace tres años. Entrevistado por su ex compañero Massimo Ambrosini en 'Sky Sport', el delantero sueco reconoció que una lesión con el Manchester United en 2017 estuvo a punto de acabar su carrera. Su determinación fue clave para volver.

"Después de la lesión, me dije a mí mismo que debía continuar mientras pudiera aguantar. Sin fútbol, ​​¿quién soy? Cuando no haces lo que has hecho durante 25 años, no es fácil. ¿Estoy listo para retirarme? No, porque me siento demasiado bien", aseveró Zlatan.

Y como ya ha dicho más veces, Ibrahimovic pudo colgar las botas este verano: "Pioli me preguntó qué quería hacer. Le respondí: ‘'No, no voy a continuar. Basta. Mi familia también es importante, estoy aquí solo, es un sacrificio. Durante seis meses está bien, pero no quiero quedarme un año más'. Pioli me dijo: 'Está bien, te respeto, está bien".

Sin embargo, hubo algo que se le movió por dentro para seguir: "Al día siguiente volvimos a hablar. 'No, he decidido retirarme. Olvida el contrato, a esta edad no es importante', le dije. Entonces algo cambió, no quería arrepentirme. Llamé al Milán y decidí continuar. Pero al principio me dije 'no, no me quedaré el año que viene".