Deschamps sustituyó a Mbappé... ¡y le dio un toque ante la prensa!

El tropiezo de Francia en casa ante Ucrania (1-1) fue una de las grandes sorpresas en el inicio de la fase de clasificación para el Mundial en Europa. El combinado galo no mostró su mejor nivel y varias de sus figuras tuvieron un partido bastante gris.

Entre las mismas estaba un Kylian Mbappé que estuvo lejos de ser ese futbolista diferencial que tantas veces se ha visto en el PSG. De hecho, su encuentro estaba siendo tan indiferente que Didier Deschamps decidió sustituirlo en el minuto 77.

Tras el encuentro, el propio seleccionador de la actual campeona del mundo quiso explicar dicha decisión ante la prensa y confesó que lo hizo porque el '10' no estaba haciendo bien las cosas.

"Hablaré ahora tranquilamente con él. Mbappé sabe que no ha hecho un buen partido. No estaba en las mejores condiciones y no tenía buenas sensaciones", comenzó el técnico antes de excusar en parte al astro del PSG.

"El rival se adaptó muy bien a lo que pedía el encuentro y siempre había tres o cuatro jugadores sobre él. El planteamiento de Ucrania complicó su influencia sobre el juego", sentenció Deschamps.

Cabe recordar que, pese a ser ya campeón del mundo, a Mbappé le está costando mostrar su voracidad goleadora con Francia, ya que 'solo' suma 16 tantos en 40 encuentros disputados.