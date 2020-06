"Sin sexo hasta octubre": las conversaciones de la mujer de Ferdinand con sus hijastros

Kate Ferdinand reveló las curiosas conversaciones sobre sexo que ha mantenido estos días con sus hijastros, con los que mantiene muy buena relación, al ser preguntada en un programa de la televisión por la posibilidad de tener un hijo con el ex futbolista.

"Las conversaciones se han vuelto un poco gráficas con los niños. Están diciendo todo el rato: '¿Entonces cuándo lo vas a hacer?' Es tan divertido...", desveló.

"Uno de ellos dijo: 'No vas a tener sexo mientras estemos en casa, así que creo que tendrá en octubre'. Y yo me quedé como: 'No me puedo creer que esté teniendo esta conversación", admitió.

Rio Ferdinand se casó con Kate el pasado mes de septiembre, aunque ambos viven juntos desde hace tiempo y han pasado el confinamiento con los hijos del ex 'red devil'.

El inglés enviudó al perder a su mujer Rebecca en 2015 a causa de un cáncer de mama y, en los meses posteriores, sufrió una adicción al alcohol como él mismo reconoció en una entrevista.

Ahora vive un momento dulce y sus hijos (Lorenz -13-, TAte -11- y Tia -9-) han acogido muy bien a Kate, con la que planea aumentar la familia.

"Somos muy afortunados, considerando que vine y no he conocido a los niños durante toda su vida. Somos una unidad familiar estrecha y, si miras en el interior, solo verás felicidad", afirmó Kate.