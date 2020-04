Sitúan a Achraf en el radar del Bayern y su agente lo desmiente

No hay fútbol, pero el trabajo de los clubes no para en las oficinas. El mercado está a la vuelta de la esquina y hay que dejar perfilada la plantilla para el curso que viene.

El Bayern, asegura 'Onda Cero', se habría fijado en Achraf. El futbolista pertenece al Real Madrid y actualmente se encuentra cedido en el Borussia Dortmund. Esa experiencia en la Bundesliga le habría servido para colarse de lleno en la lista de objetivos del club bávaro.

Esta misma fuente asegura que, para convencerle, el Bayern le ofrecerá un salario de siete millones de euros por curso. Pero su agente, Alejandro Camaño, habló con 'Sky Sports' y negó saber nada de ese supuesto interés del club alemán en su representado.

"Lo he leído en algunos medios, pero no he tenido contacto con el Bayern con respecto a Achraf", dijo el representante.

El Borussia Dortmund quiere quedarse con Achraf. El Madrid pretende atar a Haaland, jugador del club aurinegro. Según las últimas informaciones, los blancos estarían dispuestos a 'sacrificar' a Achraf con tal de fichar al talento de moda.

Ahora, un tercero en discordia podría unirse a la puja por Achraf: el Bayern... Falta por ver si hay oferta en firme por sus servicios o, como apunta su agente, se queda en un rumor más.