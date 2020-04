Smolov recomienda al Celta el fichaje de Golovin

El internacional ruso Fedor Smolov dijo este jueves, en un encuentro digital con los aficionados del Celta de Vigo, que recomendaría al equipo gallego el fichaje de su compatriota Aleksandr Golovin, quien acaba de ampliar su contrato con el Mónaco hasta el 2024.

"Es un gran jugador, juega en el Mónaco como número ocho. Es muy bueno en las transiciones entre la defensa y el ataque. Golovin sería un gran fichaje", destacó Smolov, quien confesó que no dudó en emprender su primera aventura en el fútbol español tras recibir la oferta celeste.

"Estaba emocionado y nervioso al mismo tiempo porque me di cuenta que tenía que tomar la decisión muy rápido. No lo pensé durante mucho tiempo, solamente dije sí, no pensé en ningún momento que estaba equivocándome", apuntó.

El ex futbolista del Lokomotiv de Moscú, que pasa el confinamiento en soledad, ve "una gran diferencia" entre el fútbol español y el de su país en cuanto a la "intensidad" y a la "velocidad" con lo que ocurren las cosas en los partidos, además de la "calidad individual" de los futbolistas.

Reveló que su futbolista preferido es el sueco Zlatan Ibrahimovic, "sigo sus actuaciones intentando aprender algo", aunque también admira al argentino Leo Messi, para él, sin duda, "el mejor futbolista de la historia".

Le gustaría escuchar al marcar en Balaídos la canción "Lollipop" del rapero ruso Pharaon, pero su artista preferido es Queen por su canción "You don't fool me".