Soko llegó a Santander tras solucionar sus problemas burocráticos

El Racing ya tiene a Patrick Soko en sus filas. Con un mes de retraso, el extremo camerunés llegó en la mañana de este miércoles a Santander después de solucionar las montañas de papeleo necesarias.

Aunque su fichaje se anunció el 23 de septiembre, Soko no pudo ser inscrito por el Racing al no tener ni el permiso de trabajo ni el tránsfer internacional. No obstante, al iniciarse los trámites antes del cierre de mercado, estos han sido aceptados después de la fecha.

Procedente de la localidad mexicana de Guadalajara, donde hizo algunas de sus gestiones, Soko aterrizó en el Aeropuerto Severiano Ballesteros de Santander tras 16 horas de vuelo y posó por primera vez como jugador del Racing.

Sokó ya pudo ejercitarse por primera vez y el club espera que esté a tiempo para jugar este fin de semana. El siguiente paso será empadronar al camerunés de 23 años para solicitar el NIE y el alta en la Federación Cántabra para su posterior inscripción, como señala 'AS'.