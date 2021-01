Solari confirmó que es posible que Díaz e Ibargüen dejen el equipo

Díaz e Ibargüen podrían dejar pronto el América. Su propio entrenador, Solari, puso esta posibilidad sobre la mesa en la rueda de prensa posterior a la victoria por 2-0 ante Juárez en el Clausura. El técnico fue autocrítico además y dejó caer que pueden jugar mejor.

"El club sabe cuál es mi diagnóstico respecto a la plantilla y nosotros trabajamos juntos en la misma dirección, sea en lo deportivo, en la organización y cerrar la plantilla hasta el 31. Hoy necesitábamos un '8' en el banquillo, lo decidí así, pero es cierto que tanto Díaz como Ibargüen tienen posibilidades de salir", aseguró.

Individualizó en algunos efectivos: "Estoy contento con cómo entró Roger Martínez al partido y que lo definió además. También estoy contento con cómo entraron Henry y Emilio. Estoy contento con todos los cambios porque todos sumaron y todos los que estuvieron desde el principio porque hicieron un trabajo muy serio".

"No fue el partido más lúcido, pero intentaremos ganar esa lucidez. No se trata de un jugador. No recibimos gol tampoco. Con Rayados, recibimos ese gol de penalti y hoy hubo pocas ocasiones del rival, eso estuvo muy bien. La única manera de poder ganar un partido como el de hoy, con las dificultades propias de esta pandemia que agrega a las bajas normales, pero estoy contento con la actitud de los jugadores", añadiño.

Sobre el respeto a los protocolos anti-COVID-19, aseveró: "Todos somos adultos y tenemos nuestras responsabilidades, las nuestras son futbolísticas, nosotros tenemos que cumplir con lo que nos dicen y tratar de ser responsables, que también es difícil, a veces llevar el tapabocas todo el tiempo, incluso para nosotros en la banda o para los jugadores, pero hacemos lo mejor que podemos y con responsabilidad".