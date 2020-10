Soldado admitió su fracaso en el Madrid: "No supe aprovechar esa oportunidad"

Soldado es una de las puntas de lanza del 'EuroGranada' de Diego Martínez, está viviendo su segunda juventud y, en una entrevista con 'El Club del Futbolista', analizó la primera, la que vivió en el Real Madrid. Sincero y directo, reconoció que no triunfar allí fue culpa suya.

"No supe aprovechar esa oportunidad. No descansaba, no comía como tenía que comer, no era consciente de que era casi profesional ya con 17 o 18 años y no lo supe llevar. Viene mucha gente joven por detrás y hay que tener los pies en el suelo y ser consciente de la oportunidad que te están brindando", dijo.

Sobre su etapa en la Premier League, cuando jugó con el Tottenham Hotspur, aseveró: "Era una Liga que me atraía muchísimo. Pensaba que mi juego se podía adaptar muy bien, pero la realidad fue muy distinta. Sufrí muchísimo cada vez que estaba en el campo, era un fútbol muy físico, y me veía superado por todos los lados".

"Quizá, mentalmente, el estar fuera, el idioma... me afectó muchísimo, mi familia no se acabó de acoplar muy bien a Londres y fueron dos años muy duros porque no los disfruté", comentó además el jugador, que sí que está adaptándose a las mil maravillas a su equipo actual.

Sobre el mismo, analizó: "He rejuvenecido mucho gracias a mis compañeros, que en el día a día me hacen disfrutar mucho del fútbol, de mi trabajo, y tengo una complicidad especial con el entrenador, Diego Martínez, y su cuerpo técnico, que saben sacar el máximo rendimiento a mi fútbol".