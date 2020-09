Solskjaer pone a prueba a una promesa recién salida del Borussia

Si Reda Khadra lo hace bien, podría firmar un contrato con el Manchester United. Se trata de una promesa de 19 años que acaba de desvincularse del Borussia Dortmund. Solskjaer le quiso utilizar en un encuentro amistoso, pero no llegaron los papeles a tiempo, conque le tiene a prueba.

Todo ello, según 'The Sun'. La perla, de momento, no tiene ofertas importantes, así que, si lo hace bien en sus sesiones con los 'red devils', se ganará una oportunidad de luchar por un puesto en el equipo. No lo tendrá nada fácil: es mediocentro y, en el plantel, abundan los de calidad.

Juega en su contra que todavía no ha debutado en una primera categoría. Sus actuaciones en Alemania se centraron en el Sub 19 y en el filial de los amarillos. También fue convocado varias veces con la Selección Alemana Sub 18: es de los mejores de su país a su edad.

Una opción para Solskjaer si le ve potencial pero no le considera lo suficientemente preparado es hacerle ficha para el segundo equipo del Manchester United. Podría intentar firmar con él un contrato de larga duración, desarrollarle e intentar que se luzca de su mano.