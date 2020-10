"Somos un equipo joven que necesita aprender de los errores"

El seleccionador de Paraguay, Eduardo Berizzo, afirmó este jueves que la 'Albirroja' mostró "desajustes defensivos" que permitieron a Perú empatar 2-2 en el minuto 85, cuando el partido de la primera jornada de las eliminatorias de Catar 2022 parecía decidido para los locales.

"No defendimos bien dos acciones puntuales, que fue de lo poco que generó Perú", dijo Berizzo tras el encuentro jugado en el estadio Defensores del Chaco.

Perú se fue en ventaja en el minuto 52 y Paraguay, a juicio del técnico supo "llevar adelante el partido" hasta alcanzar una remontada con tan dos a los 66 y 81 minutos, pero lamentó la igualada de Perú en el 85'.

"El segundo duele más porque habíamos logrado dar vuelta al partido. Es una jugada que nos encontró asilados", analizó.

A pesar del empate, Berizzo se mostró optimista con el futuro y la muestra de "valentía" de sus pupilos en algunos momentos adversos del partido.

"Me gustaría cambiar, no recibir goles como los recibidos. Me siento optimista, dentro del partido hicimos cosas buenas, la circulación de la pelota sobre todo", manifestó.

Definió a Perú como "un rival difícil, mundialista", que mostró "coordinación defensiva" y sorprendió a Paraguay.

Con estos errores asumidos, Berizzo pone ya la vista en el partido del 13 de octubre en territorio venezolano.

El técnico se ha propuesto para ese encuentro "corregir errores", entre los que tras el partido ante Perú citó la falta de experiencia y pericia para sostener el resultado.

"Somos un equipo joven con gente joven que necesita aprender de los errores", dijo Berizzo en defensa de los suyos.

Si bien el estreno tanto de Paraguay como de Perú concluyó en empate, ambos lograron anotarse un punto "que suma".

"Es un partido que suma, un trámite de encuentro que nos refuerza en la manera de jugar y tenemos que seguir por este camino", puntualizó.