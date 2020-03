Sörloth, el proyecto de Haaland que no pierde de vista el Madrid

Normalmente, cuando se habla de proyecto de un jugador es porque surge una nueva figura a imagen y semejanza de otra que ya apura su carrera o que está totalmente establecida.

Es extraño, por tanto, hablar de que Alexander Sörloth, de 24 años, pueda ser un proyecto de nuevo Haaland, pues solo tiene 19. La espectacular irrupción del jugador del Borussia en la última campaña y media ha desmontado todas las cábalas y ha provocado que incluso Sörloth, compatriota suyo e internacional antes con Noruega, le vaya a la zaga.

El delantero es propiedad del Crystal Palace, donde llegó en 2018, con 22 años, después de marcar 15 goles en 26 partidos con el Midtjylland. Ya había tenido una poco positiva experiencia en el Groningen tras explotar en el Bodo Glimt, pero había tenido que regresar a Escandinavia para dar dos pasos hacia delante.

En el conjunto inglés no encontró el toque y, por eso, salió prestado al Gent belga, hace un año, y al Trabzonspor turco, en la presente temporada. Ha sido con el equipo del país otomano donde ha podido reencontrarse con su gran olfato de gol. En 35 partidos, ha hecho 24 goles y ha dado ocho asistencias, unos números que han hecho que media Europa se fije en él.

Aston Villa, Newcastle y Sheffield United, en la Premier League, son los equipos que más interés han mostrado en el futbolista, pero el Real Madrid ha sido situado insistentemente en la terna. Así habló el propio Sörloth en 'Daily Mail' del gran interés que ha despertado: "He visto los rumores y hay muchos. Los he leído y sigo recibiendo información sobre los equipos interesados. Pero me centro en el Trabzonspor. Aquí hay un gran espíritu de equipo y queremos ganar. Sería irresponsable e inoportuno hablar de un traspaso en este momento".

Hijo de un gran jugador noruego de los años 90 como Haaland, el futbolista llegó a hablar del interés blanco para justificar su gran actuación en un partido de la Liga Turca con el Trabzonspor. El del Borussia hasta se rindió a sus pies recientemente en las redes sociales, cuando le proclamó 'Rey del Norte' por sus actuaciones en las útlimas semanas.

Con el cuadro de Chamartín necesitado de goles, la opción de Sörloth podría suponer una inyección de juventud, olfato de gol y hambre por un importe mucho más asequible que el de su alter ego Erling Haaland.