Sosa reconoció los errores de Necaxa

El entrenador de Necaxa, Alfonso Sosa, afirmó este sábado, después de la derrota de su equipo por 3-0 ante Cruz Azul, que cometieron muchos errores y un equipo como 'La Máquina', su rival de turno, no perdona.

"No fue un buen partido, fuimos el equipo que no queremos ser, se pareció mucho al juego ante Tigres, la idea era plantar cara; quedamos lejos de ese equipo al que aspiramos llegar y Cruz Azul no te perdona", afirmó el técnico mexicano al final del juego.

Necaxa perdió en la fecha uno del torneo 3-0 ante Tigres, duelo al que Alfonso Sosa hizo referencia por las equivocaciones que cometieron ante Cruz Azul en la jornada siete del Apertura 2020.

"No tuvimos la pelota, nos faltó valentía, juego ofensivo. Hemos tenido equivocaciones que ya habíamos hablado, han sido muchas y muy dolorosas, eso lo tenemos que analizar para poder mejorar", reflexionó el estratega.

Sosa reconoció que su equipo había soportado a la ofensiva de Cruz Azul hasta que cayó el primer gol en el minuto 36. "Hasta el gol habíamos tapado bien los espacios, sin embargo, a la ofensiva no teníamos manera de progresar y crear sensación de peligro y a partir de que recibimos ese primer gol nos descompusimos defensivamente, cambiamos, no llegábamos a las coberturas", aceptó.

El timonel resaltó la jerarquía de Cruz Azul, que con el triunfo mantuvo el liderato del certamen con 16 unidades, tres más que el América, segundo lugar.

"Yo soy el responsable y lo tengo que hablar con los muchachos; no me gustó para nada el funcionamiento, más allá de que Cruz Azul, líder, es un equipo de jerarquía, no me voy contento con lo que hicimos", subrayó.

El entrenador mencionó que aunque quedan fechas de torneo, si Necaxa no mejora no podrá llegar a la Liguilla. "Si jugamos como hoy va a ser difícil que podamos trascender, tenemos que entender la importancia de trabajar colectivamente, y que si uno, dos o tres jugadores bajan su rendimiento lo vamos a resentir; no podemos repetir actuaciones como al de esta noche".

Necaxa permanece sin ganar como visitante en el Apertura 2020; perdió en su visita a Juárez FC en la fecha dos, empató en casa de Monterrey en la jornada cinco, además de su derrota ante Cruz Azul en el Estadio Azteca.

Luego del descalabro, Necaxa ocupa la undécima posición con ocho puntos en el torneo; suma dos triunfos, dos empates y tres derrotas; Cruz Azul es líder con 16 unidades. En la jornada ocho del Apertura 2020, Necaxa recibirá a León el próximo viernes; Cruz Azul visitará al Atlas un día después.