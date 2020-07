Soteras confirmó que la Federación Catalana no pasará apuros económicos

Joan Soteras (Sabadell, 1948), el presidente de la Federación Catalana de Fútbol, explica en esta entrevista con 'EFE' que la entidad, que aportará una ayuda de 6,8 millones de euros a los clubes y federados, no pasará ningún tipo de apuro económico a causa de la crisis del coronavirus.

Por otro lado, la junta directiva ha aprobado el plan de competición 2020-2021, condicionado por la pandemia. La mayor novedad es que la Primera y la Segunda Catalana estarán formadas por subgrupos de diez y once equipos, que jugarán una primera fase de dos vueltas. Una vez finalizada, los cuatro primeros clasificados competirán para ascender en los subgrupos de ascenso y el resto, para no descender.

Pregunta: ¿Cuál es el objetivo de este nuevo sistema de competición para la Primera y la Segunda Catalana?

Respuesta: Nos hemos encontrado con una situación excepcional y desde la RFEF se nos marcó el criterio de permitir ascensos y no descensos. Y esto es lo que hemos seguido en las categorías que ha sido posible: Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Catalana. Se ha podido seguir porque, entre comillas, tan solo están formadas por 780 equipos, una cifra que todavía es dominable. El problema que ha comportado este criterio es que se han originado grupos muy numerosos, sobre todo en Primera y Segunda Catalana.

P: ¿También ha afectado el hecho de empezar a competir más tarde?

R: Sí, empezaremos el fin de semana del 4 de octubre, cuando en condiciones normales lo hubiésemos hecho el 1 de setiembre. Esto comporta que no dispongamos de fechas para acabar una liga normal. Este año debemos tener campeonatos de como mucho 30 o 32 jornadas.

P: ¿Los equipos de cada subgrupo se decidirán por sorteo o teniendo en cuenta la proximidad geográfica?

R: La junta directiva ha decidido que será por proximidad geográfica.

P: ¿Tienen previstos los pasos a seguir si se tuviese que parar otra vez la competición a causa del coronavirus?

R: Sí. Seguiremos lo pactado en la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 20 de agosto en Blanes. Allí se decidirá cómo se solucionará la competición en ese caso y así nunca más nos encontraremos con polémicas porque una situación así ya estará regulada dentro de nuestro plan de competición.

P: La Federación aportará 6,8 millones de euros en ayudas a clubes y federados para paliar las consecuencias económicas del coronavirus. ¿Sin esta aportación algunos clubes tenían el peligro de desaparecer?

R: Evidentemente hay clubes que lo pasarán mal y otros que son potentes y que tirarían adelante igualmente sin nuestra ayuda. Pero creemos que irá muy bien para el 90% de los clubes. Estamos hablando de la ayuda económica más importante que ha tenido el fútbol catalán en toda su historia.

P: ¿Y el coronavirus ha afectado económicamente a la propia Federación?

R: Sí, por supuesto. Hace cinco meses que no jugamos a fútbol y ahora no tenemos los ingresos que nos dan los partidos. Hicimos un ERTE porque consideramos que era nuestro deber y llevamos a cabo una contención del gasto. En este momento puedo afirmar que la Federación no pasará ningún tipo de apuro económico.

P: ¿Entonces seguirán con las campañas de ayuda al fútbol amateur y al fútbol femenino?

R: Sí, y también sumaremos una nueva campaña para ayudar al fútbol base, destinada a los clubes que no están recibiendo ayudas en las campañas 'Orgullosa' y 'Tots som un equip'.

P: Se creó una plataforma ('Units pels ascensos') formada por más de 60 clubes catalanes para pedir que hubiese ascensos en el fútbol base, la cual ahora ha llevado el caso por la vía judicial. ¿Por qué la Federación tomó la decisión de que no los hubiese?

R: En el fútbol base hay 9.000 equipos. Si hubiéramos permitido los ascensos hubiésemos trinchado todo el plan de competición. Habría que crear más grupos, perderíamos territorialidad y nos cargaríamos la pirámide de ascensos y descensos, entre otras cosas. Era pan para hoy y hambre para mañana. Y la medida más cómoda para mí hubiese sido decir que sí a los ascensos y champagne para todos. Pero dentro de seis meses me hubiesen dicho de todo porque al final de la temporada hubiesen habido descensos en cascada para regresar a la normalidad. Respeto a los clubes de esta plataforma, pero hacen demagogia pura. Nuestra decisión no se tirará para atrás.

P: ¿Las categorías base también empezarán a competir a principios de octubre?

R: No, a partir del 15. Pero en el mes de octubre habrán empezado todas las ligas de la Federación.

P: ¿Con público?

R: Es muy pronto para decirlo. Pero, al fin y al cabo, en el fútbol base no es muy importante este hecho porque la asistencia es muy baja. En el fútbol amateur sí que hay equipos con bastante afición.

P: La semana pasada se confirmó el descenso del Espanyol y el curso que viene, si el Girona no lo remedia, en Primera División solo habrá un equipo catalán: el Barça. ¿Cuál es la explicación?

R: Es la pregunta del millón. El Barça es uno de los equipos más potentes del mundo y esto tiene mucha fuerza. Pero en la Comunidad de Madrid hay el Real Madrid y, en cambio, tienen más equipos que nosotros en Primera y en Segunda. Lo normal y lo lógico sería que Cataluña tuviese tres clubes en Primera y dos o tres en Segunda A.