"Soy consciente de que juego por necesidad"

Después de una irregular temporada en el filial del Barcelona y debido a las numerosas lesiones del primer equipo, Óscar Mingueza dio el salto y se convirtió en uno de los futbolistas con mayor participación a las órdenes de Ronald Koeman.

El central concedió una entrevista en 'Esports COPE' en la que no se mostró nada ajeno a esta situación: "Me lo llegan a decir en verano y no hubiese dado crédito. Ahora es una realidad y debo seguir trabajando para mantenerme. Soy consciente que juego por necesidad, pero tengo que devolver la confianza que Koeman me da a mí y a todos los jóvenes con buen juego, con actitud y ganas".

"El Barça es el mejor club del mundo y vienen los mejores jugadores y los mejores refuerzos para tener un equipo de garantías con buenos titulares y suplentes. Lucharemos para poder jugar todos los partidos que podamos y al final de temporada, lo importante serán los títulos", agregó.,

También se refirió a su relación con Leo Messi: "Desde que entré le vi muy contento, implicado con el equipo, con ganas de ganar. Antres de los partidos se le veía la actitud, a él y a todo el equipo. Al final hemos hecho una muy buena piña y esta actitud es el camino para intentar ganar algún título".

Y acerca de Joan Laporta: "Las sensaciones son muy buenas. Nos saludó uno a uno en el vestuario y estoy agradecido por las palabras que tuvo para todos y para mí. Tener un presidente tan cercano es bueno para todos y para el equipo".

Además, Mingueza habló sobre el regreso de Ansu Fati: "Deseo que se recupere lo antes posible, pero si debe estar tres o cuatro meses más para recuperarse bien, que los esté, que se recupere bien porque es muy joven y tiene muchos años por delante. Que no quiera forzar ni jugar antes de lo que deba".