"Soy del Atleti y siempre lo seré"

Después de una larga espera, Morata recibió de nuevo la llamada de España. El delantero no jugaba con 'la Roja' desde hace onces meses y ahora tendrá la oportunidad de enfundarse de nuevo la camiseta de su país.

Pero antes de medirse a Países Bajos, el madrileño atendió a los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' y tocó una gran cantidad de temas, como su salida del Atlético de Madrid.

"Cada uno busca sus opciones y lo mejor en ese momento era que me fuera a la Juve. Tenía a los niños apuntados en el cole en Madrid. Lo normal es que el club busque la mejor solución. No voy a decir el por qué o el por qué no", empezó diciendo el futbolista.

Asimismo, Morata continuó en la misma línea: "Me duele leer ciertos titulares que se burlan de que esté agradecido a los clubes en los que he estado. Siempre se tiene un equipo desde que eres pequeño y yo soy y seré del Atlético. Quiero que quede muy claro que estoy agradecido al Atleti".

Sobre su relación con Simeone, esto es lo que dijo el jugador de la Juve. "Es muy buena, le deseo lo mejor. Merece todos mis respetos. No sé si volveré a vestir la camiseta del Atlético. Ahora estoy muy bien y muy tranquilo, pero nunca se sabe", espetó.

A pesar de estar en otro club, el jugador admitió que ve los partidos del conjunto rojiblanco: "Mi mujer no me aguanta ya de ver tantos partidos del Atleti y celebrar los goles. Me alegro de que les vaya bien".

"La última camiseta que me gustaría vestir es la del Getafe"

Una respuesta más que sorprendente de Morata fue sobre su retirada. El futbolista desveló que el Getafe sería una opción idónea para decir adiós: "La última camiseta que me gustaría vestir es la del Getafe. Tengo muy buena relación con el presidente y con la gente de allí. Creo que gracias a ellos soy el jugador que soy".

Por otra parte, el delantero afirmó que tiene una muy buena relación con Cristiano y explicó lo que tiene la Juve. "Son las situaciones que se dan. Creo que hacía mucho tiempo o nunca he jugado más de seis partidos con más de 70 minutos. He madurado tarde y uno aprende de cada una de las etapa", comentó.

En relación al Madrid, Morata no guarda ningún resentimiento: "No tengo ninguna espinita con el Madrid porque si no hubiera jugado allí no hubiera estado en la Juve o en el Atleti".

Y al hilo de este tema, el jugador cree que el cuadro 'colchonero' puede pelear con Madrid y Barcelona por el título: "Ojalá pueda ganar la Liga. Tiene que pelear por ella y por todo, y están jugando muy bien. Los veo mejor que a ellos".

Además, Morata apostó por una final de Champions Juventus-Atlético. "Ojalá una final contra el Atlético, aunque mejor contra otro equipo porque sería muy duro marcarles", concluyó.

Por último, el madrileño habló de su vuelta a España. "Siempre es el objetivo de cualquier jugador volver a la Selección. Uno trabaja para cosas como estas y duele ver los partidos por la televisión. De las pocas cosas que me faltan es ganar con mi país. Hubiera sido duro no volver, más en año de Eurocopa", concluyó.