Stuani llega a Castalia para rescatar al Girona

Castellón y Girona tratarán en el estadio Castalia de sumar tres puntos balsámicos que les permitan regresar a la senda de la victoria y poner tierra de por medio con la zona peligrosa de la clasificación tras las derrotas más recientes.

Los castellonenses llegan al partido después dos derrotas consecutivas y quieren hacerse fuertes en casa, donde han ganado al Leganés pero han perdido ante Málaga y Lugo.

No se esperan grandes cambios en la alineación titular del equipo castellonense, aunque hasta última hora será duda Jorge Fernández, que fue baja ante Las Palmas por unas molestias.

Por ello, Óscar Cano podría dar la oportunidad en el equipo titular a Álvaro Fidalgo por su aportación desde el banquillo en las primeras jornadas. El técnico recupera a Víctor García tras cumplir dos partidos de sanción y también tiene la duda de Juanto Ortuño por problemas musculares.

No renunciará el Castellón a su filosofía y continuará con el estilo de fútbol que le dio el ascenso la pasada temporada y buenos resultados en las primeras jornadas a base de personalidad, tratar bien el balón y llegar al área rival a través de combinaciones entre los futbolistas.

Las últimas dos derrotas no minan la moral de un equipo consciente de que su único objetivo es la permanencia y que mantiene tres puntos de ventaja respecto a la zona de descenso, pero que quiere ganar para alejarse de ella y mantenerse en una zona tranquila de la clasificación.

El Girona encara su sexto partido con la ilusión de retomar la senda de la victoria y la certeza de que no puede hacer más concesiones a sus rivales ni regalar más puntos.

El equipo, con la novedad del uruguayo Cristhian Stuani, ya recuperado, llegará a Castalia tras encajar un contundente 3-0 en Lugo, en un encuentro totalmente condicionado por la expulsión, al filo del descanso, del defensa Antonio Luna, aún con empate en el electrónico.

Las otras dos derrotas sufridas por el Girona, de hecho, también se explican a partir de errores individuales, tan flagrantes como evitables, que resultaron decisivos: la roja directa a Enric Franquesa ante el Sporting (2-0) y un grave error del portero Arijanet Muric ante el Fuenlabrada (0-1).

"El equipo debe aprender de los errores y no volver a cometerlos", afirmaba, justo después del partido de Lugo, Francisco, el entrenador de un Girona que quiere reencontrarse con la victoria para alejarse del frío de la parte baja y acercarse a las posiciones de promoción, su objetivo.

El cuadro catalán, aún en construcción y falto de ritmo y compenetración, buscará, en definitiva, recuperar las buenas sensaciones, la versión competitiva y la solidez defensiva ofrecidas en los dos partidos anteriores, en los que pareció enderezar el rumbo con dos esperanzadoras e ilusionantes victorias consecutivas, contra el Leganés (0-1) y el Oviedo (1-0).

En Castellón, el Girona, incapaz de enlazar tres victorias desde el último curso de Pablo Machín en Montilivi (2017-18) e inmerso en un Tourmalet particular de seis partidos en tres semanas, no podrá contar con Samu Sáiz, Aday Benítez, Juanpe, ni Muric, lesionados, ni con Yan Couto, convocado con la Selección Brasileña Sub 20. Enric Franquesa o Jonás Ramalho cubrirán la baja de Luna en el lateral izquierdo del once rojiblanco, al que podrían volver futbolistas como Sebastián Cristóforo, Mamadou Sylla, Pablo Moreno o Valery Fernández.

Alineaciones probables:

Castellón: Álvaro Campos; Muguruza, Eneko, Gálvez, Lapeña; Carles Salvador, Rubén Díez; Josep Señé, Marc Mateu, Álvaro Fidalgo y Zalatanovic.

Girona: Juan Carlos; Calavera, Ramalho, Bernardo, Franquesa o Bueno; Monchu, Cristóforo, Gerard Gumbau o Valery; Yoel Bárcenas o Pablo Moreno, Mamadou Sylla y Bustos.

Árbitro: Ortiz Arias (Comité Madrileño)

Estadio: Castalia.

Hora: 20.30