"Suárez no me dejó salir de su despacho hasta que no le dije que me quedaba"

Vallisoletano de nacimiento, Iván Alejo no duda en asegurar que tiene la espina clavada de no haber podido jugar con el Real Valladolid. Abandonó el club siendo un chaval, una marcha que aún duele a algunos en Zorrilla.

Lo explicó en una charla con 'Radio Marca Valladolid', en la que aseguró desear jugar en el Pucela, al tiempo que dijo tener la cabeza puesta únicamente en el Cádiz. "Ha llegado el momento de encontrar la estabilidad y asentarse", explicó.

"Llevo un par de años que no he estado todo lo centrado que debo. En el Cádiz estoy muy bien, es un club que me quiere", dijo, a continuación, el futbolista castellano.

Su sueño sigue siendo vestir la camiseta del Valladolid. "Valladolid es mi casa. Sería el más feliz del mundo jugando aquí, pero ahora quiero estar en el Cádiz y quiero cumplir el contrato. Algún día quiero jugar en el Valladolid, es el equipo de mi corazón", afirmó.

"Hay gente que ha malinterpretado lo que se ha dicho de mí. Mi amor por Valladolid no va a cambiar ni hoy ni dentro de cinco o diez años", añadió Iván Alejo, consciente de lo que aún se dice de él por su ciudad natal.

Porque abandonó "el equipo de su corazón" cuando tenía 15 años, una decisión que abrió una herida en el club que aún no ha cicatrizado. "Es un tema que me duele. Yo era un crío cuando salí de aquí y me duele que no se cuente la verdad", dijo.

"Me han dicho que me calle, pero se debe saber la verdad de lo que pasó. Espero que la gente aquí sepa que soy vallisoletano. Ahora pienso en el Cádiz 2025", matizó Alejo, consciente de que lo que iba a decir podía levantar ampollas si era malinterpretado por el cadismo.

Explicó, a los micrófonos de la citada emisora, cómo fue su marcha del club. "Me reuní con Carlos Suárez y con 13 años me metió en un despacho sin mi agente y sin mis padres y me dijo que hasta que no le dijese que me quedaba no salía de allí", reveló.

"Yo le tuve que decir que me quedaba teniendo una oferta de Valencia. Después Calero y yo quedamos libres por un error de Pedro Coria y del coordinador de cantera", continuó, explicando el por qué real de su salida del club. Él fichó por el Atleti; Calero, por el Málaga.

"Ellos decían que yo con 15 años pedía ser del primer equipo, eso es una locura. Han metido mie*** de mí a toda Valladolid", aseguró, a continuación, Iván Alejo.

Centró sus acusaciones en el ex presidente Carlos Suárez. "No sé qué tipo de problema tiene contra mí. Siempre ha hablado mal de mí y yo no he hecho nada. Hay cosas que ha dicho que nunca entendí. Yo no dije nada malo de él, pero cada persona es como es", dijo Alejo, para finalizar.