Suker ve a Modric y Rakitic triunfando si se van a otros equipos

Davor Suker, en una entrevista con 'AS', habló acerca de dos de sus compatriotas, uno en el Madrid, otro en el Barcelona, y su posible salida en los clubes donde se han labrado su actual fama.

Acerca de Modric, a sus casi 35 años aún lo ve preparado para seguir dando guerra en el Bernabéu. "Luka es un fenómeno, ganó todo en su carrera, pero todavía tiene la misma ambición, pasión y hambre de fútbol que un jugador joven. Cuida mucho su cuerpo y, como resultado, sigue produciendo fútbol de primera clase en el campo", comenzó diciendo.

Sin embargo, no solo no le sorprendería que se marchara, sino que lo vería triunfando donde fuera: "No me sorprendería si Luka termina su carrera en el Real, porque sé cuánto ama al club, pero también, no me sorprendería si él decide, en algún momento, asumir otro desafío en su carrera. Es un individuo muy motivado que disfruta los desafíos. Es un tipo muy inteligente y tomará la mejor decisión para sí mismo, su familia y para el club también; seguramente no se verá obligado a estar en el Real Madrid si siente que no puede jugar a ese nivel más".

Sobre Rakitic, más de lo mismo. "Tiene más de 300 apariciones con el Barça, ganó muchos trofeos con el equipo y fue un jugador clave en muchos de los partidos más importantes. Además, es un jugador trabajador y orientado al equipo que tiene cualidades de liderazgo y nunca es un problema en el vestuario. Creo que todos los entrenadores y clubes están más que felices de tener ese jugador en el equipo", aseguró Davor Sujer.

Además, el presidente de la federación croata cree que "es normal que quiera jugar y no sentarse en el banco. Todavía tiene mucho fútbol bueno".

Suker también opinó acerca del desenlace del título liguero. "Después de los últimos resultados de Barcelona, es obvio que el Real es el favorito. Al Barça no se le ve bien desde el reinicio, mientras que el Real sigue ganando y, teniendo en cuenta el calendario, todo irá a favor del Real. Sin embargo, el equipo de Zidane tiene que tener cuidado, en el fútbol un juego puede cambiar todo", vaticinó.