Surrealista: no le ficharon porque tenía pocos seguidores en Twitter

Alessandro Diamanti vivió uno de los episodios más surrealistas de la historia de los mercados de fichajes. Pudo firmar con Melbourne Victory cuando estaba en el Guangzhou Evergrande, pero la organización de la Liga Australiana se negó. ¿El motivo? Su poca presencia en las redes. Lo explicó en 'Fox Football'.

"Tuve una conversación con Alessandro del Piero, que estaba aquí en Sydney, y me dijo: 'Si quieres venir, quiero intentar traerte'. Dije: 'Okey, estoy abierto a ello'. Así que quizá habló con la organización de la Liga Australiana y Victory estaba muy interesado", comenzó relatando.

"Pero, al final, la Liga Australiana dijo que no. Leí que tuvieron que buscarme en Google y dijeron que no era tan 'fuerte' como ellos querían. En aquel momento, creo que la cosa estaba entre Tim Cahill y yo. Me dijeron: 'No tienes muchos seguidores en Twitter'. Dije: '¡No le voy al Twitter, yo juego al fútbol!", continuó.

"Fue gracioso, pero recuerdo que Muscat (entrenador del Melbourne Victory entonces) se enfadó por esta decisión. Recuerdo a Del Piero mandándome algunos artículos de periódico y hablamos sobre ello", concluyó Diamanti, que, actualmente, está asentado en otro club de Melbourne, Western Union.