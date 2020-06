Suspenden a Juan Jesus por comentarios controvertidos en las redes

La Roma podría quedarse sin Juan Jesus para el encuentro contra la Sampdoria. ¿Por qué? Porque el brasileño usó de forma indebida las redes sociales.

'Il Corriere dello Sport' señala que el cuadro italiano lo ha suspendido hasta nueva orden. Hace unos días, los 'giallorossi' publicaron una imagen en la que no salía el jugador y lanzó un mensaje irónico: "Me alegro de que la Roma me extrañe y me ponga en su perfil. Eso genera confianza".

Rápidamente, algunos aficionados del club le replicaron y le dijeron que se marchase para ayudar al equipo en términos económicos. Juan Jesus no se calló y respondió así: "¿Crees que con mi sueldo se resuelven las finanzas? ¿Te saltaste una clase de matemáticas?".