Tagliafico, 'a lo Edgar Davids' tras su duro golpe en el ojo

Tagliafico está de vuelta en los entrenamientos del Ajax después de un duro golpe que se llevó en la cara durante uno de los compromisos del equipo. Para poder ejercitarse con seguridad, ha de llevar unas gafas protectoras parecidas a las que lucía el mítico Edgar Davids en su época.

"Realmente, no me quedan bien ni me hacen más inteligente, pero me brindan protección y mi visión es perfecta. Solo tengo que tener cuidado y proteger mi ojo. Me tengo que acostumbrar a estas gafas porque, probablemente, deberé llevarlas varias semanas", declaró a los medios oficiales del club.

De paso, analizó el encuentro de Copa ante el PSV, en el que quizá él tenga que salir al campo con su nuevo 'look': "No es un 'Clásico', pero es un gran partido. Será maravilloso jugarlo. Además, porque, pronto, nos volveremos a ver las caras en la Liga".

Si Tagliafico debe continuar llevando estas gafas durante mucho tiempo, los aficionados tendrán que acostumbrarse, pues es de los más protagonistas del plantel. Esta temporada, acumula 24 encuentros de los que ha sido titular en todos. De hecho, está renovado hasta 2023.