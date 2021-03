Tebas descartó los fichajes de Haaland y Mbappé por la Liga

El verano se acerca y con ello el mercado de fichajes. Kylian Mbappé y Erling Haaland son dos de los grandes nombres que han empezado a sonar para los equipos más potentes, aunque Javier Tebas pinchó el globo.

"Yo lo veo muy difícil, pero se pueden dar algunas circunstancias excepcionales. Un equipo como el Barcelona tiene que dar salida a muchos jugadores para traer a una estrella, esto es básico. Al Real Madrid no le pasa igual, pero tiene que tener otras circunstancias para hacerlo. Y son los únicos dos que pueden traer esas figuras", explicó Tebas en un acto en Málaga.

El presidente de LaLiga habló sobre otro de los nombres propios, el de Leo Messi: "No podemos decir que viene Mbappé o Haaland, que Messi se va a quedar... eso es imposible. Las competiciones no dependen tanto de los jugadores. Un jugador no puede marcar el rumbo de tu competición, porque estaríamos mal, un jugador se va en cualquier momento".

"Deseo que Messi se quede, no puedo ser ni más ni menos optimista. Creo que es el mejor jugador de la historia y si está pensando en sus últimos años de fútbol, debe pensar en la marca Barcelona. Si fuera su asesor, diría que hiciese todo lo posible por quedarse porque esa marca le va a trascender más. Si tres o cuatro años se va a otra marca como el City o el PSG, la va a diluir. Le quedan unos años jugando al fútbol, pero muchos años con su marca", añadió.

Tebas volvió a hablar de la posible vuelta a los estadios, pero recriminó las acciones que se han vivido en los derbis, tanto en el madrileño como en el sevillano.

"Es un tema que depende de las autoridades sanitarias, nosotros dependemos del Ministerio de Sanidad. No nos saldremos de los criterios que se están planteando en las comunidades autónomas. Lo que más preocupa a las autoridades sanitarias son las aglomeraciones a las entradas y salidas de los estadios. Hechos como los del otro día en el derbi sevillano, no ayudan", incidió.

Por último, Tebas trató el asunto específico del Málaga: "Cuando un club desciende de categoría y en tres temporadas no vuelve, tiene un apretón económico importante. Era necesario meter la tijera. Si dividimos los puntos que tiene el Málaga en función de su límite salarial, sería el equipo que más óptimo va de la categoría".