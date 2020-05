El dolor de la esposa de Lorenzo Sanz: "Todavía no he puesto la tele"

El ex presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz tuvo que hacer frente al coronavirus y no aguantó, siendo una de las víctimás que más ha lamentado el fútbol español. Por 'El Partidazo de COPE' pasó su esposa Mari Luz Durán.

"Siempre piensas que a ti no te va a pasar. Lorenzo decía que no podía ser. Intento no llorar delante de mis hijos y mis nietos, pero tengo que llorar. Es un proceso que están pasando muchísimas familias y es durísimo", dijo.

Mari Luz aseguró que recuerda al ex presidente con una gran sonrisa y con un permanente buen humor: "Vi un anuncio de secretaria y cogí a mi abuelo para que me acompañara. Él era un cliente y comenzó a tirarme los tejos. Y tenía otras dos novias".

"He percibido todo el cariño que le han dado a Lorenzo. Todo el cariño del Madrid, pero todavía no he puesto la tele porque no soy capaz", continuñó.

Para Lorenzo Sanz, el 20 de mayo era uno de los días más especiales para él y desde la primera hora de la mañana hablaron de cómo se logró aquella séptima Copa de Europa..

Una anécdota que recuerda es que Telefónica le dio un número de teléfono con la fecha de la 'Séptima', así que tenía el 052098, ordenados por día, mes y año.