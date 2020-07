"Tendríamos que haber marcado tres o cuatro goles..."

A cinco minutos del final, Vardy le arrebató dos puntos al Arsenal. Los 'gunners' consiguieron mantener el 1-0 durante 85 largos minutos, pero el Leicester puso las tablas en el marcador en el último suspiro.

Arteta valoró el choque al término del mismo: "Creo que durante largos periodos merecimos los tres puntos, pero ante rivales como el Leicester hay que rematar el encuentro y deberíamos haber marcado tres o cuatro goles, entonces el partido se hubiese acabado. No hicimos eso y, tras quedarnos con diez, perdimos los tres puntos".

Nketiah vio la roja y dejó a su equipo con uno menos, algo que marcó el partido. Arteta no está muy conforme con esa decisión arbitral. "Si eso es roja, entonces también lo son otras acciones. Creo que, si se revisan incidentes como este, se tendrían que revisar todos, tiene que ser igual para todos porque afecta al partido", opinó.

Pese a todo, sacó pecho por el Arsenal. "En términos generales, estoy muy orgulloso y contento. Con lo que he visto de mis jugadores, la manera en la que hemos dominado al rival, que no es algo fácil dado el número de partidos que hemos jugado últimamente... Me voy satisfecho", finalizó.